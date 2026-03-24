U Indiji se bogatstvo ne sakriva, već se javno prikazuje kao odraz dubokog poštovanja prema tradiciji, porodičnim korenima i postignutom trijumfu. U središtu te raskoši nalazi se klan Ambani, najmoćnija porodica u zemlji, predvođena Nitom Ambani – ženom koja je postala svetska ikona stila. Dok njen suprug, Mukeš Ambani, upravlja imperijom vrednom 117 milijardi dolara, Nita gradi sopstveni put kao jedna od najuticajnijih figura u državi. Njihov brak, započet 1985. godine, traje četiri decenije i predstavlja temelj harmoničnog poslovnog i privatnog partnerstva.

Mukeš Ambani stoji na čelu korporacije Reliance Industries, giganta koji dominira u oblastima petrohemije, telekomunikacija i medija. Porodični dom u Mumbaju je čudo arhitekture:vila od 27 spratova, procenjena na dve milijarde dolara, poseduje bioskop, tri helidroma i parking za 168 vozila. Mukeš je poznat po tome što ne štedi na porodici – sinu je poklonio vilu u Dubaiju od 80 miliona dolara, dok je za svadbu ćerke Iše izdvojio 113 miliona dolara, ugostivši zvezde poput Bijonse i političke lidere kao što je Hilari Klinton.

Životni put Nite Ambani: Od učionice do humanitarnog liderstva

Iako je danas okružena neviđenim luksuzom, Nita potiče iz prosečne porodice i svoju karijeru je započela kao prosvetni radnik. Sudbonosni susret sa Mukešem na jednom humanitarnom skupu promenio je njen život, ali ona nikada nije ostala samo "supruga milijardera". Postala je srce "Rilajans" fondacije, kroz koju realizuje brojne društvene i ekološke projekte.

Jedan od njenih najznačajnijih poduhvata je izgradnja čitavog eko-grada za zaposlene u rafineriji kompanije. Ovaj moderni kompleks pruža dom za 17 hiljada ljudi, ima sopstvene škole i bolnice, a specifičan je po hiljadama stabala manga koja su privukla brojne vrste ptica, za šta je dobila i zvanično priznanje indijskih vlasti.

Garderober bez premca: Dijamanti, smaragdi i unikatna obuća

Stil Nite Ambani je fascinantan spoj indijskog nasleđa i zapadne visoke mode. Njena pojavljivanja u javnosti su uvek besprekorna, a najčešće bira unikatne sarije ručno vezene zlatom i ukrašene draguljima. Posebno su impresivni njeni kompleti nakita od krupnih smaragda i dijamanata, koji se izrađuju isključivo po njenoj meri.

Detalji njenog luksuznog života često ostavljaju javnost bez daha:

Aksesoari : Poseduje čuvenu „Birkin“ torbu optočenu dijamantima, čija je vrednost 1.7 miliona dolara.

: Poseduje čuvenu „Birkin“ torbu optočenu dijamantima, čija je vrednost 1.7 miliona dolara. Obuća : Njena kolekcija cipela sa potpisima Kristijana Lubutena i Džimija Čua vredi čitavo bogatstvo, a neki modeli koštaju i pola miliona dolara. Interesantno je da Nita retko kada obuva isti par cipela dva puta.

: Njena kolekcija cipela sa potpisima Kristijana Lubutena i Džimija Čua vredi čitavo bogatstvo, a neki modeli koštaju i pola miliona dolara. Interesantno je da Nita retko kada obuva isti par cipela dva puta. Odeća: Ormar joj je ispunjen svilenim haljinama za međunarodne skupove i sarijima u tonovima zlata i šafrana.

Zbog načina na koji nosi svoje bogatstvo - sa dostojanstvom i svesnošću o društvenoj odgovornosti, Nitu Ambani s razlogom nazivaju "biserom Indije".

