Kada je farbanje jajau pitanju, jedna od boja koja posebno privlači pažnju jeste ljubičasta - elegantna, neobična i bogata simbolikomKroz istoriju je bila rezervisana za najviše slojeve društva. U antičko doba bila je izuzetno skupa i retka, pa su je nosili kraljevi i aristokratija. Zbog toga se i danas povezuje sa moći, dostojanstvom i luksuzom.

U hrišćanskoj tradiciji ova boja ima još dublje značenje. Simbolizuje pokajanje, žrtvu i duhovnu pripremu pred Uskrs. Takođe se vezuje za stradanje Isusa Hrista, što joj daje posebnu težinu u prazničnom kontekstu. Danas se ljubičasta povezuje i sa kreativnošću, mudrošću i unutrašnjom snagom, zbog čega je sve popularniji izbor za ukrašavanje jaja.

Kako prirodno dobiti ljubičastu nijansu?

Ako želite da izbegnete kupovne boje, postoji nekoliko jednostavnih i prirodnih načina da dobijete različite tonove ljubičaste:

Ljubičasta jaja u beloj kartonskoj kutiji za jaja
Zašto ovog Uskrsa jaja treba farbati u ljubičasto Foto: Yuliya Furman / Alamy / Profimedia
  •  cvetovi ljubičice - za tamnije i bogate nijanse
  • crno vino - daje duboku purpurnu boju
  • čaj od hibiskusa - intenzivna crveno-ljubičasta
  • sok od borovnice - nežna, prirodna ljubičasta
  • kombinacija ljubičice i limunovog soka - svetlija, lila nijansa

Kako se farbaju jaja?

Postupak je jednostavan. Izabranu namirnicu pomešajte sa kašikom sirćeta, dodajte vodu i dobro promešajte. U tu tečnost ubacite prethodno kuvana jaja i ostavite ih da odstoje. Važno je znati - što duže jaja stoje u boji, nijansa će biti intenzivnija. Takođe, osim što je bezbednije, prirodno farbanje ima i posebnu čar. Svako jaje dobija jedinstven izgled, sa nijansama koje se ne mogu u potpunosti ponoviti.

Ne propustite
farbanje jaja
Farbanje u vinu daje najlepšu nijansu ljubičaste uskršnjih jaja
izbeljivanje-jaja.jpg
profimedia0335807090.jpg

Pogledajte video: Šaranje jaja voskom 

Šaranje jaja voskom Izvor: TikTok/the.herbarium