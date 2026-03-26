Proja je tradicionalni srpski hleb od kukuruznog brašna, savršena kao prilog ili samostalni obrok. Posna verzija idealna je za sve koji se pridržavaju pravilaUskršnjeg postaili jednostavno žele da uživaju u zdravom i laganom obroku.

Proja je othranila generacije naših predaka, a nekada se spremala od svega četiri sastojka – kukuruznog brašna, običnog pšeničnog brašna, vode i malo soli. Recept je u međuvremenu modifikovan, dodati su sastojci koji obogaćuju ukus, ali je osnova ostala ista.

Ovaj recept za posnu proju je jednostavan i brz za pripremu, neće vam biti potrebno duže od pet minuta da umutite smesu i sipate je u kalup za pečenje.

Potrebno je:

2 šolje kukuruznog brašna

1 šolja belog brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

1 šolja kisele vode

Po želji: rendana šargarepa, seckani praziluk, spanać, masline ili susam za posipanje

Proja Foto: Profimedia

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj velikoj posudi pomešajte kukuruzno i belo brašno, prašak za pecivo i so. Onda sipajte kiselu vodu pa dobro sjedinite – ostavite da testo ostane gusta, ali nemojte da se razlije u pleh. Onda dodajte povrće, pa pospite susamom i komadićima maslina.

Proju pecite oko 25 do 30 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, sve dok ne porumeni.

VIDEO: Srpska proja našla se na listi najboljih hlebova sveta: