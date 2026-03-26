Slušaj vest

Proja je tradicionalni srpski hleb od kukuruznog brašna, savršena kao prilog ili samostalni obrok. Posna verzija idealna je za sve koji se pridržavaju pravilaUskršnjeg postaili jednostavno žele da uživaju u zdravom i laganom obroku.

Proja je othranila generacije naših predaka, a nekada se spremala od svega četiri sastojka – kukuruznog brašna, običnog pšeničnog brašna, vode i malo soli. Recept je u međuvremenu modifikovan, dodati su sastojci koji obogaćuju ukus, ali je osnova ostala ista.

Ovaj recept za posnu proju je jednostavan i brz za pripremu, neće vam biti potrebno duže od pet minuta da umutite smesu i sipate je u kalup za pečenje.

Potrebno je:
2 šolje kukuruznog brašna
1 šolja belog brašna
1 kesica praška za pecivo
1 kašičica soli
1 šolja kisele vode
Po želji: rendana šargarepa, seckani praziluk, spanać, masline ili susam za posipanje

Proja Foto: Profimedia

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj velikoj posudi pomešajte kukuruzno i belo brašno, prašak za pecivo i so. Onda sipajte kiselu vodu pa dobro sjedinite – ostavite da testo ostane gusta, ali nemojte da se razlije u pleh. Onda dodajte povrće, pa pospite susamom i komadićima maslina.

Proju pecite oko 25 do 30 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, sve dok ne porumeni.

(Kurir.rs/Alo)

