Proleće je stiglo, a sa njim i sav trud u vrtu. Ali dok sunce greje i biljke rastu, u senkama vrebaju mali, ali neumoljivi neprijatelji: puževi golaći. Ti tihi proždrljivi uljezi mogu preko noći uništiti ono što ste mesecima pažljivo gajili, ostavljajući vam prazne gredice i osećaj nemoći.

I dok mnogi posežu za hemijskim sredstvima u nadi da će spasiti svoje biljke, postoji način da ih držite pod kontrolom bez korišćenja hemikalija. Prema savetima stručnjaka iz Gardenie, rešenje se krije u sadnji – i to jedne vrlo jednostavne biljke: belog luka.

Ne podnose miris belog luka

Naime, jak miris koji beli luk ispušta deluje kao prirodni repelent koji puževi golaći ne podnose. Upravo zbog toga izbegavaju područja gde je posađen, što može pomoći u zaštiti okolnih biljaka.

Stručnjaci upozoravaju da puževi golaći mogu vrlo brzo izazvati veliku štetu ako se ne kontrolišu, jer se hrane raznim vrstama biljaka – od povrća i voća do cvetova i lišća – i mogu ogoliti cele biljke u kratkom roku.

Puž golać Foto: Profimedia

Pored belog, pomažu i druge vrste luka

Osim belog luka, stručnjaci preporučuju i druge vrste luka poput crnog luka i vlašca. Ove biljke su idealne za tzv. "zajedničku sadnju" jer svojim intenzivnim mirisom zbunjuju puževe golaće.

Veruje se da njihova aroma preopterećuje čula ovih štetočina, zbog čega izbegavaju ulazak u područja gde su posađene. Upravo zato baštovanima savetuju da lukovice sade uz osetljive biljke ili ih rasporede po vrtu kako bi stvorili prirodnu zaštitnu zonu.

Dodatne koristi za vrt i kuhinju

Prednost ovakvog pristupa je što luk ne služi samo kao zaštita od štetočina. On doprinosi zdravlju zemljišta, a mnogi baštovani tvrde i da poboljšava ukus susednih biljaka.

Beli luk i vlašac su posebno praktični jer se lako uzgajaju, uspevaju i u posudama i u gredicama, a imaju i široku primenu u kuhinji. Tako dobijate dvostruku korist – zaštitu vrta i sveže začine.

Ljuska jajeta može pomoći u borbi protiv puževa golaća Foto: Pr Stvar Ukusa

Prirodna zaštita bez hemikalija

Pored sadnje belog luka, postoje i dodatne organske metode koje mogu pomoći u borbi protiv puževa golaća, poput korišćenja zdrobljenih ljuski jajeta, taloga kafe ili bakarne trake. Sve ove metode otežavaju kretanje puževima i smanjuju njihovu prisutnost.

Pošto su najaktivniji tokom vlažnih večeri, ključno je delovati na vreme i kombinovati više pristupa. Takva strategija omogućava baštovanima da zaštite biljke bez korišćenja pesticida.

(Kurir.rs/Klik.hr)

VIDEO: Dejvid Bekam pokazao baštu: