Kada je Nasima Mekelroj imala 25 godina, posedovala je pet nekretnina za iznajmljivanje. Verovala je da će upravo tako izgraditi svoje bogatstvo. Koristeći prednosti sumnjivih bankarskih praksi početkom 2000-ih, koje su klijentima sa lošom kreditnom istorijom omogućavale lako dobijanje hipoteka sa visokim kamatama, Mekelroj je planirala da pozajmi što više novca za kupovinu brojnih objekata, verujući da će se sve na kraju isplatiti, ispričala je za CNBC Make It.

Međutim, oko godinu dana kasnije, 2008. godine, došlo je do kraha tržišta nekretnina.

"Bila sam zaista naivna", kaže Mekelroj.

Odjednom je poveriocima dugovala više nego što su njene nekretnine vredele. Da bi izbegla oduzimanje imovine, kaže da je bila primorana da proda dve investicije za iznos manji od preostalog duga po hipoteci. Druge dve nekretnine su oduzete, a na kraju je morala da proglasi bankrot.

Foto: Shutterstock

Od tada, ova četrdesetčetvorogodišnja medicinska sestra na porođajnom odeljenju uspela je da poveća svoju neto vrednost na preko milion dolara. Ona poseduje kuću u kojoj živi, ali većina njenog bogatstva potiče od ulaganja na berzi putem široko zasnovanih indeksnih fondova. Najveća lekcija koju je naučila glasi: "Nekretnine su jedan vid investiranja, ali nisu jedini."

Ne potcenjujte količinu potrebnog truda

Iako ulaganje u nekretnine može imati prednosti, ono je znatno rizičnije od berze i zahteva mnogo više rada nego što mnogi investitori predviđaju, kaže Aleks Kasvel, sertifikovani finansijski planer i osnivač firme Wealth Script Advisors iz San Franciska u Kaliforniji.

"Na društvenim mrežama popularizovana je ideja da su nekretnine neka vrsta čarobnog rešenja za bogatstvo", kaže Kasvel.

Međutim, u stvarnosti, postati uspešan investitor zahteva opsežno istraživanje i posvećenost. Pre kupovine, investitori treba da razmotre niz varijabli: potencijal rasta vrednosti, poreze na imovinu, troškove održavanja, troškove osiguranja i najbolji način finansiranja.

Foto: Profimedia

"Sve te varijable počivaju na pretpostavkama, a njihovo gomilanje može stvoriti mnogo nepredvidivije investiciono iskustvo", ističe on.

Izazovi uloge stanodavca

Osim toga, biti stanodavac nije tako lako kao što je puko prikupljanje mesečnog čeka.

"Sećam se koliko je bilo teško biti gazda", kaže Mekelroj, koja je u to vreme radila puno radno vreme kao administrator u zdravstvu. Pored stalnih troškova održavanja domova, naplata kirije i rad sa stanarima postali su neprestana borba.

Mekelroj kaže da nikada nije ostvarila prihod koji je očekivala. Gledajući unazad, smatra da je njeno nerazumevanje stvarnih troškova nekretnina pre uzimanja tolikog duga bila najveća finansijska greška koju je ikada napravila.

Foto: Profimedia

Prvo štedite za penziju

Ako ne planirate da postanete profesionalni investitor u nekretnine, Kasvel savetuje da prioritet date finansijskoj sigurnosti kroz ulaganje na berzi putem penzionih i tradicionalnih brokerskih računa. Ako želite da se okušate u kupovini nekretnina, uradite to tek kada uštedite dovoljno za udobnu penziju.

"Rizik i nivo posvećenosti potrebni za uspeh u nekretninama su toliko veliki da bi vas neuspeh mogao ozbiljno finansijski unazaditi", zaključuje Kasvel.

