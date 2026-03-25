Slušaj vest

Jedan od omiljenih cvetova mnogih žena je hortnezija. Jednostavne su za gajenje, međutim, ako želite da podstaknete njihov bujniji i zdraviji rast, iskusni baštovani preporučuju da pored njih zasadite biljku koja im posebno prija i štiti od štetočina.

Štiti hortenzije od štetočina

Kako otkriva baštenski stručnjak za blog poznate Marte Stjuart, najbolji pratilac hortenzijama je ukrasni luk. Ova biljka, ne samo što izgleda prelepo u kombinaciji s hortenzijama, već ima i niz praktičnih prednosti.

Ukrasni luk pripada porodici luka, što znači da ima jak miris koji prirodno odbija štetočine, poput lisnih vaši, koje mogu ozbiljno oštetiti cvetove. Na taj način, ukrasni luk deluje kao prirodni zaštitnik hortenzija, pomažući im da rastu bez bolesti i ometanja.

profimedia0290697607.jpg
Foto: Profimedia

Pored toga, ukrasni luk je poznat i po tome što privlači oprašivače, poput pčela i leptira. Ovo je izuzetno važno jer prisustvo ovih korisnih insekata doprinosi zdravlju i bogatoj cvatnji cele bašte. Bašta puna oprašivača tokom leta ne samo da je šarenija, već i dugotrajnija.

Savršena su kombinacija

Ukrasni luk je dostupan je u različitim bojama – ljubičastoj, plavoj, beloj, roze i žutoj pa lako upotpunjuje paletu boja koju imaju hortenzije. Kada se sade zajedno, vaš vrt dobija raskošan, elegantan i skladan izgled. Ukrasni luk zahteva slične uslove za rast kao i hortenzije. Najbolje uspeva u dobro dreniranoj zemlji i na sunčanim mestima, sa najmanje šest sati direktne sunčeve svetlosti dnevno.

(Kurir.rs/Najžena)

