U vremenu kada kupujemo sve novo i brzo bacamo staro, ovakvi predmeti vraćaju nas na staru logiku domaćinstva, onu gde se ništa ne baca dok ne iskoristite do kraja. I tu počinje priča o mrežici koja, realno, radi više nego što izgleda.

Zamena za sunđer koji vam nikad ne traje dovoljno

Ako ste ikada ribali zagorelu šerpu i uništili sunđer za pet minuta, znate koliko to ume da nervira. Upravo tu mrežica preuzima stvar. Njena struktura je dovoljno gruba da skine tvrdokorne ostatke hrane, a opet dovoljno fleksibilna da ne ošteti površinu.

Dovoljno je da je zgužvate u ruci i dobijete improvizovani "metalni sunđer", samo bez rizika da izgrebete šerpu ili tiganj. Posebno je korisna za plehove, roštilj rešetke i sve ono što izbegavate da perete jer znate koliko će trajati.

Mali trik za sudoperu koja nikad ne miriše loše

Mrežica može da postane i vaš filter za sudoperu. Ako je stavite preko odvoda dok perete sudove, zadržaće komadiće hrane koji inače završavaju u cevima. Manje zapušavanja, manje neprijatnih mirisa, manje nerviranja.

Foto: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Ovo je onaj tip sitnice koji ne primećujete dok ga nemate, a kad ga uvedete u rutinu, pitate se zašto to niste radili ranije.

Brzo rešenje za čišćenje koje inače odlažete

Postoje mesta u kuhinji koja uvek ostavljamo za "sutra". Fugne između pločica, ivice šporeta, delovi oko slavine. Mrežica je idealna za takve površine jer ulazi u neravnine i hvata prljavštinu koju krpa samo razmaže.

Uz malo deterdženta ili sode bikarbone, postaje ozbiljan alat za detaljno čišćenje, bez potrebe za specijalnim četkama koje kupujemo i zaboravimo gde smo ih ostavili.

Organizacija sitnica koja ne košta ništa

Ako je ne koristite za ribanje, mrežica može da posluži i kao organizator. U nju možete ubaciti manje komade sapuna, ostatke sunđera ili čak sitne predmete koji se lako gube po fiokama.

Foto: Profimedia

U suštini, pretvarate nešto što je bilo jednokratno u nešto što produžava red u prostoru, bez dodatnog troška.

Stara logika koja zapravo ima smisla

Nije ovo priča o štednji od par dinara, nego o navici. O tome da prestanete da razmišljate "ovo je za bacanje" i počnete da gledate šta još može da posluži.

Mrežica od voća je najbolji primer koliko smo se odvojili od te logike. Nekad bi završila na šporetu, u dvorištu, u alatki za čišćenje. Danas ide pravo u smeće.

A realno, može da odradi još bar tri posla pre nego što zaista postane otpad.

VIDEO: Mrežica za sudove: