Orhideja u saksiji na prozoru tokom proleća sa zdravim zelenim listovima i pupoljcima

Slušaj vest

Mart je period kada se priroda polako budi iz zimskog sna, a isto važi i za sobne biljke. Upravo sada je pravi trenutak da se posvetite svojoj orhidejii pripremite je za sezonu rasta i cvetanja.

Iako nema previše posla, nekoliko ključnih koraka može napraviti ogromnu razliku – ali i jedna pogrešna navika može potpuno da upropasti biljku.

Presađivanje orhideja Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Pravo vreme za oporavak

Mart je idealan za uspostavljanje pravilne rutine nege, jer se biljka sprema za aktivniji razvoj. Ako joj sada obezbedite dobre uslove, nagradiće vas raskošnim cvetovima.

Važno je da razumete da su orhideje epifiti – u prirodi rastu na drveću, a ne u zemlji, i navikle su na vlagu i difuzno svetlo. Što bolje oponašate te uslove u stanu, to će biljka biti zdravija.

1. Uklonite suve i oštećene delove

Uveli list orhideje treba pažljivo ukloniti Foto: Oleksii Shynkevych / Alamy / Profimedia

Ako vaša orhideja deluje „uspavano“, to ne znači da je propala. Naprotiv – potrebno joj je samo malo pažnje.

Uklonite požutele listove i suve stabljike. Nakon cvetanja, one prirodno menjaju boju i više nemaju funkciju. Kada ih odstranite, biljka će energiju usmeriti na nove izdanke.

2. Više svetla, ali pazite na sunce

Tokom zime biljke se drže dalje od hladnih prozora, ali sada ih slobodno premestite na svetlije mesto.

Foto: Tatiana Torgonskaya / Alamy / Profimedia

Ipak, budite oprezni – direktni sunčevi zraci mogu da sprže listove. Idealno je jako, ali filtrirano svetlo, poput onog kroz zavesu.

3. Zalivanje - NE PRETERUJTE

Sa porastom temperature, orhideji je potrebno više vode, ali ključ je umerenost.

Najbolji pokazatelj je koren:

zelen = dovoljno vlage

= dovoljno vlage srebrnkast = vreme za zalivanje

Obavezno vodite računa da višak vode ne ostaje u saksiji, jer to može dovesti do truljenja korena.

4. NAJVEĆA GREŠKA - đubrenje u martu

Foto: Profimedia

Iako mnogi misle da je sada pravo vreme za prihranu, to može biti kobna greška.

Biljka je i dalje osetljiva zbog nedostatka svetla i promenljivih temperatura. Previše đubriva može da ošteti koren, oslabi biljku, pa čak i da izazove opadanje pupoljaka.

Video: Plave Orhideje