Sofi Rejn je otkrila da na početku karijere nije imala podršku porodice. Kako je ispričala u intervjuu za GQ, mesecima nije bila u kontaktu sa porodicom jer nisu mogli da prihvate čime se bavi. Ipak, uprkos negativnim reakcijama, Sofi Rejn je brzo postala jedna od najuspešnijih kreatorki na Onlyfans platformi. U jednoj godini zaradila je čak 43 miliona dolara, a jedan od njenih pratilaca uplatio joj je više od četiri miliona.

"Moja porodica nije razgovarala sa mnom prvih nekoliko meseci jer se nisu slagali sa mojim poslom", rekla je ona.

Iako zarađuje ogromne sume, upozorava druge da ne napuštaju sigurne poslove očekujući brz uspeh. Ističe da takav rezultat postiže samo mali broj ljudi i da realnost nije ni približno jednostavna kako deluje na prvi pogled.

Sofi Rejn je Onlyfans otvorila zbog sestre

Zanimljivo je da Sofi nije bila prva u porodici koja se okušala na ovoj platformi. Njena starija sestra, Sijera, već je imala profil i upravo ona je uticala da i Sofi počne da se bavi time.

Prelomni trenutak bio je kada je videla sestru kako kupuje automobil marke Tesla.

"Tada sam shvatila da se ovde zaista može zaraditi ozbiljan novac", priznala je.

Porodica je ranije živela skromno, oslanjajući se na socijalnu pomoć, pa je ovakav preokret bio ogroman šok za sve. Sestra ju je povezala sa ljudima koji su joj pomogli da izgradi prisustvo na društvenim mrežama i privuče publiku.

Porodica promenila mišljenje

Uprkos velikom uspehu, Sofi je u početku izgubila i posao u restoranu zbog novog angažmana. Međutim, vremenom se pokazalo da je odluka bila ispravna.

Ključni trenutak bio je iskren razgovor sa porodicom, kada im je objasnila kakav sadržaj zapravo objavljuje.

"Mislili su da snimam pornografiju, ali sam im objasnila da to nije slučaj. Moj sadržaj je blaži i sve što radim - radim promišljeno", rekla je.

Nakon toga, odnosi su se popravili, a porodica je počela da je podržava.

Od zarade na Onlyfans platformi roditeljima obezbedila penziju

Danas, zahvaljujući njenom uspehu, njeni roditelji više ne moraju da rade. Sofi im je omogućila penziju i trenutno im kupuje novu kuću.

Ističe da je jedan od razloga njenog uspeha to što je postavila jasne granice i odbila da radi stvari koje ne želi.

Naglašava da se neće baviti pornografijom, već da ostaje dosledna svom pristupu, što joj je, kako kaže, donelo i popularnost i ogromnu zaradu.

(Kurir.rs/Žena)

