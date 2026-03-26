Uskršnja jaja ofarbana u lukovini sa prirodnim šarama od listića biljaka

Slušaj vest

Uskrs nam se bliži i već počinjemo da istražujemo tehnike za farbanje jaja, a ukoliko spadate u one koji najradije ukrašavaju uskršnja jaja na prirodan način verovatno ćete ih kuvati u ljuskama crnog luka.

Bojenje jaja u lukovini jedna je od najlepših i najtradicionalnijih tehnika, ali mnogima se desi da, iako spada u najjednostavnije, ovaj metod ne uspe. Sitne greške mogu da pokvare boju i ostave fleke ili nam zbog njih uskršnja jaja samo ne izgledaju onako kako smo zamislili.

Zato, da biste dobili savršeno obojena jaja prirodnim putem, povedite računa o sledećim sitnicama.

1. Premalo lukovine

Jedna od najčešćih grešaka je nedovoljna količina ljuski crnog luka u šerpi. Ako ih stavite premalo, boja će biti bleda i neujednačena. Za intenzivnu, toplu braonkastocrvenu nijansu potrebno je dosta lukovine, pa slobodno napunite šerpu, jer ona daje ključni pigment.

2. Pogrešna jaja

Ako koristite svetla jaja, boja će biti crvena, a od belih ćete čak dobiti svetlije, skoro zlatne tonove, dok braon jaja daju dublju, tamniju boju. Ako znate kakav efekat želite pre nego što počnete s farbanjem, obratite pažnju na to kakva jaja bojite.

Farbanje prirodnim bojama Foto: Shutterstock

3. Preskakanje sirćeta

Sirće pomaže da se boja bolje "uhvati" za ljusku, pa ako ga ne dodate u vodu, jaja mogu ispasti neujednačena ili isprana. Dovoljna je jedna do dve kašike po šerpi!

4. Nepripremljena ljuska jajeta

Ako je ljuska prljava ili masna, to znači da se boja neće ravnomerno rasporediti po jajetu, pa obavezno operite jaja pre kuvanja ili ih makar prebrišete krpicom natopljenom alkoholom ili sirćetom.

5. Prejako ključanje

Ukoliko jaja kuvate na previsokoj temperaturi, mogu da popucaju, a boja neće biti ravnomerna. Najbolje je da voda lagano vri, bez jakog ključanja, kako bi se boja postepeno razvijala.

Lukovina Foto: Kurir

6. Nedovoljno dugo kuvanje u boji

Strpljenje je ključno kod farbanja jaja, koje ponekad ume da traje duže nego što ste planirali. Ako jaja prerano izvadite, nijansa će biti slaba, a najbolje je da odstoje u lukovini barem 20-30 minuta, dok je idealno da ih ostavite u toj vodi i posle kuvanja.

7. Prenatrpana šerpa

Ako stavite previše jaja odjednom, ona će se pomerati tokom kuvanja i mogu da se sudaraju i lupkaju u zidove šerpe, što može dovesti do oštećenja ili neujednačene boje. Bolje je kuvati po 4-6 jaja, u zavisnosti od veličine šerpe, u nekoliko tura.

