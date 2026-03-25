Na društvenoj mreži TikTok objavljen je video koji predstavlja isečak emisije na Radio Televiziji Beograd iz davne 1967. godine u staroj Jugoslaviji. Učiteljica Ješić s novinarom je razgovarala o polnoj ravnopravnosti 1967. godine, i ono što je tada rekla sve sve je iznenadilo.

Slušajući reči učiteljice mnogi bi pomislili da je u pitanju 2024. godina. A možda i grešimo, jer prateći izjave o ovoj temi koje daju osobe koje u medijima i na društvenim mrežama danas zauzimaju prostor, reklo bi se da se vraćamo unazad.

Učiteljica je rekla da svi mi moramo decu učiti od početka da nema muškog i ženskog posla i tako im stvarati jednake radne navike. Na taj način ćemo dobiti ljude, ne sutra, već kroz 30, 40, 50 godina, koji će drugačije misliti i drugačije raditi.

Međutim, učiteljica kaže da postoji otpor roditelja, otpor očeva, na roditeljskim sastancima imamo proteste. Pitaju se kako to, zašto to, "što ti našu decu tako učiš, kako da dečak pere sudove?".

Kada učitelji pitaju decu šta tata radi kada dođe sa posla, 80% njih kaža da leži i čita novine, a na pitanje šta mama radi kažu da pere sudove, kuva ručak za sutra, sprema stan i tako dalje.

Foto: printscreen/youtube/Dario Ružić

Dakle, tvrdi učiteljica, ovde su u pitanju i naše navike, i tu nije kriv samo muškarac već i žena.

Ono što gospođi Ješić smeta jeste stav da se nešto obavlja ženi, jer se obično tako kaže "Perem ti sudove" ili "Doneo sam ti sa pijace". Dakle nije "Doneo sam nam sa pijace", "Perem nam sudove" i "Obavljam nam poslove".

Na pitanje novinara da je pred njom izborna lista na kojoj su muškarac i žena kandidati, za koga bi glasala, rekla je:

"Ja ne gledam da li je neko žena ili muškarac, već kakav je čovek. Meni uopšte nije bitno da li je neko žena ili muškarac, a tako bih volela da razmišlja celo društvo, ja bih to želela. Kada vidim imena kandidata, za mene je bitno kakve kvalitete oni imaju i koliko mogu da urade, i onda uopšte nije važno da li je u pitanju muško ili žensko. "

Foto: mediadrumimages/TopFoto / Media Drum World / Profimedia

Na sugestiju da u praksi to često nije tako, i da među kandidatima bude malo žena, rekla je:

"Opet je do naših shvatanja, da žena ne može ono što može muškarac. Žene se ne stavljaju na spisak ne samo zato što se smatra da ona ne može to da postigne jer je opterećena kućom, već jer veruju da nije sposobna da obavi posao. Dakle ne zato što je opterećena, već jer kao čovek nije sposobna zbog svog pola, smatra se da žena ima manje sposobnosti. Možda je to vulgarno, ali tako je i to stoji."

