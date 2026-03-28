Recept za rižoto sa pečurkama i šargarepom: Ukusno posno jelo koje uspeva svaki put, a pravi se bez komplikacija
Rižoto je jedno od onih jela koje se lako prilagođava i gotovo uvek uspeva. Kombinacija pirinča, povrća i začina daje obrok koji je istovremeno lagan i zasitan. Prednost ovog recepta je i njegova praktičnost. Sprema se u jednoj šerpi, bez komplikacija, što ga čini dobrim izborom za brz ručak ili večeru kada nemate vremena za više koraka.
Sastojci:
- 1 čaša pirinča
- 180 g šampinjona
- 1 šargarepa
- 1 glavica crnog luka
- 250 ml bujona
- 1 kašičica belog luka u prahu
- 1 kašičica karija
- maslinovo ulje
- so i biber
- svež peršun
Priprema:
Pirinač operite i ostavite da se ocedi. Na maslinovom ulju propržite sitno seckani luk dok ne postane staklast. Dodajte izrendanu šargarepu i kratko propržite, pa ubacite iseckane šampinjone. Dinstajte nekoliko minuta dok povrće ne omekša, zatim dodajte pirinač i promešajte. Postepeno dolivajte bujon uz mešanje, pa začinite karijem, belim lukom, solju i biberom. Kada pirinač omekša i upije tečnost, sklonite sa šporeta, dodajte seckani peršun i ostavite poklopljeno nekoliko minuta pre serviranja.
