Rižoto je jedno od onih jela koje se lako prilagođava i gotovo uvek uspeva. Kombinacija pirinča, povrća i začina daje obrok koji je istovremeno lagan i zasitan. Prednost ovog recepta je i njegova praktičnost. Sprema se u jednoj šerpi, bez komplikacija, što ga čini dobrim izborom za brz ručak ili večeru kada nemate vremena za više koraka.

Sastojci:

  • 1 čaša pirinča
  • 180 g šampinjona
  • 1 šargarepa
  • 1 glavica crnog luka
  • 250 ml bujona
  • 1 kašičica belog luka u prahu
  • 1 kašičica karija
  • maslinovo ulje
  • so i biber
  • svež peršun
Celi šampinjoni u metalnoj posudi
Pečurke Foto: Profimedia

Priprema:

Pirinač operite i ostavite da se ocedi. Na maslinovom ulju propržite sitno seckani luk dok ne postane staklast. Dodajte izrendanu šargarepu i kratko propržite, pa ubacite iseckane šampinjone. Dinstajte nekoliko minuta dok povrće ne omekša, zatim dodajte pirinač i promešajte. Postepeno dolivajte bujon uz mešanje, pa začinite karijem, belim lukom, solju i biberom. Kada pirinač omekša i upije tečnost, sklonite sa šporeta, dodajte seckani peršun i ostavite poklopljeno nekoliko minuta pre serviranja.

(Kurir.rs/informer)

Ne propustiteŽenaRecept za rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem: Zdrav obrok po preporuci nutricioniste oboriće vas s nogu
Rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem na stolu
ŽenaRIŽOTO PO RECEPTU DŽEJMIJA OLIVERA: Lagan i kremast, a najbolje od svega BRZO SE SPREMA
stockphotorisottowithswisschard139306079.jpg
ŽenaRIŽOTO SA POVRĆEM I BELIM MESOM: Bogati obrok koji će vas zasititi, a ne treba vam ni HLEB (RECEPT)
stockphotochickenbreastwithriceandvegetables353831135.jpg
ŽenaRIŽOTO SA SPANAĆEM I ORAŠASTIM PLODOVIMA: Tanjir pun zdravlja savršenog ukusa (RECEPT)
stockphotorisottowithswisschard139306079.jpg

Pogledajte video: Recept za rižoto salatu

Recept za rižoto salatu sa tunjevinom i graškom Izvor: Instagram/lacucinadivane