U manastiru Tumane farbanje jaja za Uskrs je poseban doživljaj. Uskršnja jaja nisu samo ukras na trpezi, već i svedočanstvo vremena kada se svaka namirnica poštovala, a svaki običaj imao svoju svrhu. U tom duhu, Ljiljana Plećević, majka igumana ove srpske svetinje, otkriva da se u Tumanu jaja za najveći hrišćanski praznik farbaju na starinski, pomalo zaboravljeni način. Pored lukovine, koja je osnovni sastojak, mama Ljilja, kako je svi od milja zovu u manastiru, obavezno koristi sezonske biljke i začine koji obezbeđuju da jaja duže traju.

Manastir Tumane Foto: Instagram printscreen/TV Hram

"Napolju uberemo sve sezonske biljke – koprivu, maslačak i sve druge jestive biljke. Listiće biljaka stavljamo na jaja kao uzorke, a onda u najlon čarape ređamo jaja. Noć pred farbanje jaja stavljamo opranu lukovinu u vodu da odstoji, kako bi voda iz luka prešla u vodu. Pre nego što spustimo jaja u šerpu sa lukovinom i vodom, dodajemo različite začine. Stavljamo dosta soli, bibera, lorbera, majčine dušice i bosiljka, i jaja kuvamo na tihoj vatri ceo dan", otkriva Ljiljana.

Kako dalje objašnjava, jaja kroz pore poprime i deo ukusa i boje kako lukovine, tako i začina.

Farbanje jaja u lukovini sa puno začina Foto: Shutterstock/Ilustracija

"To je tradicija naših starih kafana, gde su kafedžije tako farbale jaja da ona duže mogu da stoje, a da ostanu jestiva. Uvek su posle Uskrsa u kafanama na stolovima stajala uskršnja jaja – koliko stolica, toliko jaja i, naravno, so da bi svi gosti uz rakijicu mogli da pojedu i uskršnje jaje", podseća majka igumana manastira Tumane.

Prema njenim rečima, dužina kuvanja jaja, so i ostali začini konzervišu jaja tako da ona jako dugo mogu da stoje posle Uskrsa.

Greške zbog kojih vam farbanje jaja u lukovini nije uspelo prošle godine: Izbegnite ih i za ovaj Uskrs će boja biti savršena
Uskršnja jaja ofarbana u lukovini sa prirodnim šarama od listića biljaka
Zlatna uskršnja čarolija iz jednog začina: Evo kako da dobijete najlepša žuta jaja!
Domaćice poludele za ovim trikom: Jaja u nestvarnim bojama od tri prirodna sastojka
Farbanje jaja u vinu ponovo je hit među domaćicama, nijansa je savršena a evo kako da vam ljuska ne pukne
Farbanje u vinu daje najlepšu nijansu ljubičaste uskršnjih jaja

 VIDEO: Farbanje jaja je mnogo starije od hrišćanstva:

FARBANJE JAJA JE MNOGO STARIJE OD HRIŠĆANSTVA? Etnolog otkriva kad je običaj nasto i zašto čuvarkuću NIPOŠTO NE TREBA UNIŠTAVATI! Izvor: Kurir telev