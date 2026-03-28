Slušaj vest

Voda od jaja bogata je hranljivim materijama i predstavlja jeftinu opciju za đubrenje biljaka. Bilo da sačuvate vodu od kuvanih jaja ili napravite "čaj od ljuski jajeta" koristeći prazne ljuske, ovo je sjajan način da ponovo iskoristite jaja i izvučete više iz njih.

Evo kako da iskoristite ovaj trik u bašti i koliko je zapravo efikasan.

Kako ljuske jajeta pomažu u bašti

Jaja sadrže nekoliko hranljivih materija koje mogu obogatiti zemlju. Same ljuske uglavnom se sastoje od kalcijum-karbonata, iste supstance koja se koristi u krečanju baštenske zemlje i podiže pH nivo zemljišta čineći ga alkalnijim.

Biljke koriste kalcijum za izgradnju ćelijskih zidova i rast novih korenčića, izdanaka i listova. Kalcijum takođe pomaže u prevenciji pojave tzv. "blossom-end rot" - crnih mrlja na plodovima, naročito paradajza, koje nastaju kada biljka nema dovoljno kalcijuma. Problem može biti i nedostatak kalcijuma u zemljištu, ali i neujednačeno zalivanje koje sprečava apsorpciju kalcijuma.

Kako koristiti vodu od kuvanih jaja

Kad god kuvate jaja, imate priliku da napravite vodu od ljuski. Umesto da je izlijete, upotrebite je da zalijete vaše biljke i istovremeno ih đubrite. (Pre toga, obavezno ostavite vodu da se ohladi na sobnoj temperaturi.)

Možete sačuvati i ljuske kada pravite veliki doručak ili pripremate jaja za punjenje. Evo jednostavne metode:

Foto: Pr Stvar Ukusa

Prokuvajte oko 3,5 litra vode. Dodajte 10 do 20 opranih ljuski u vodu. Ostavite ljuske da odstoje i ohlade se preko noći. Procedite ljuske i vodu upotrebite za zalivanje biljaka.Vodu možete direktno sipati na zemlju oko biljaka. Preporučuje se oko 2 šolje po biljci, jednom nedeljno za najbolje rezultate. Vodu od ljuski možete i sačuvati u zatvorenoj posudi za kasniju upotrebu.

Koliko je efikasna voda od jaja?

Možda se pitate koliko kalcijuma biljke zapravo dobijaju ovom metodom. Studije pokazuju da voda od ljuski sadrži oko 4 mg kalcijuma i kalijuma, dok jedna ljuska ima oko 2.200 mg kalcijuma.

Stručnjaci preporučuju da ljuske zdrobite i dodate u kompost ili ih sameljete u fini prah pre nego što ih dodate zemljištu. Na taj način dobijate i hranljivi dodatak za biljke i drugi život za ljuske sa doručka.

(Kurir.rs/Ona.rs)

