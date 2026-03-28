U svetu u kojem se svakodnevni predmeti brzo bacaju čim izgube svoju prvobitnu funkciju, prava lepota često se krije upravo u njihovoj novoj nameni. Uz malo mašte i osećaja za estetiku, i najobičniji predmet može postati detalj koji prostoru daje karakter i priču. Jedan takav primer je stari kišobran – predmet koji, umesto da bude zaboravljen, može zablistati u potpuno novoj ulozi i pretvoriti vaš vrt ili balkon u prizor kao iz bajke.

Ova ideja poslednjih godina postala je veoma popularna među ljubiteljima „uradi sam“ projekata. Razlog je jednostavan – oblik kišobrana prirodno podseća na posudu za biljke i lako se pretvara u dekorativni držač za cveće ili viseću žardinjeru, prenosi Jutarnji list.

Zašto je kišobran idealan za saksiju

Zahvaljujući svom obliku, kišobran predstavlja savršenu osnovu za kreativne projekte u bašti. Kada se pravilno postavi ili malo prilagodi, pretvara se u elegantnu „korpu“ za biljke.

Prednosti ovakve saksije su brojne. Najpre, ima neobičan izgled koji odmah privlači pažnju. Ekološki su dobre jer reciklirate stari predmet a uz to imate minimalni trošak jer većinu materijala već imate pa dobijate jedinstven ukras za dvorište, balkon ili terasu

Zbog toga sve više ljudi koristi stare kišobrane kao kreativne saksije ili viseće dekoracije.

Kako napraviti saksiju od starog kišobrana

Za ovaj projekat nisu potrebni posebni alati ni napredne veštine – dovoljno je malo vremena i kreativnosti.

Potrebni materijali:

- stari kišobran

- plastična folija ili najlon

- zemlja za cveće

- biljke ili sadnice

- kanap ili metalni držač (za viseću verziju)

Postupak

Priprema kišobrana

Proverite da li je konstrukcija stabilna. Ako je platno oštećeno, obložite ga folijom kako zemlja ne bi ispadala.

Drenaža

Na dnu napravite nekoliko malih rupa kako bi višak vode mogao da otiče – to je važno za zdrav rast biljaka.

Punjenje zemljom

Sipajte zemlju za cveće i ravnomerno je rasporedite.

Sadnja biljaka

Odaberite biljke koje uspevaju u visećim ili ukrasnim posudama i pažljivo ih posadite.

Kada biljke procvetaju i počnu da prelaze preko ivica, dobićete prelep efekat koji privlači poglede i stvara prijatnu atmosferu. Kišobran možete okačiti na ogradu ili zid, postaviti na stalak ili nasloniti uz drvo u dvorištu U samo nekoliko koraka dobićete potpuno novi i vizuelno upečatljiv ukras.

Koje biljke su najbolji izbor

Najlepši efekat postiže se sa biljkama koje vise ili bujno rastu.

Najčešći izbor su: petunije, surfinije, lobelije, bršljan, viseće begonije. Njihovi izdanci će se preliti preko ivica kišobrana i stvoriti efekat živog cvetnog vodopada.

(Kurir.rs/Jutarnjilist.hr)

