Pice, špagete, makarone, njoke, fusili, taljatele, kampanele... Kakva melodija! Raj za uši, dušu, nepca... Ne postoji istinski gurman koji može da odoleti dobroj pasti, bez obzira na sva upozorenja neizbežnih nutricionista koji će prevrnuti očima na ovoliku količinu ugljenih hidrata. Drugo, ko namerava da smrša, moraće da zaboravi na ta iskušenja. Ali, kako onda Italijanke uspevaju da ostanu vitke i da u isto vreme uživaju u pomenutim đakonijama?

"Sve što vidite na meni dugujem špagetama", čuvena je izjava Sofije Loren, oličenja klasične apeninske lepote zajedno sa zemljakinjama Monikom Beluči, Đinom Lolobriđidom i ostalim vamp damama koje se često prepuštaju gastronomskim izazovima i uopšte se ne trude da svoj "greh" sakriju. Da li to znači da su Italijanke "imune" na suvišne kilograme? Kako im polazi za rukom da zadrže besprekornu figuru ne brojeći kalorije, iste one o kojima sirote Evropljanke moraju strogo da vode računa?

Sofija Loren Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Karbonara, bolonjeze, milaneze... Kako sve to primamljivo zvuči! Kad bismo svakog dana jeli testenine sa nekim od ovih soseva, efekte bismo vrlo brzo videli – na kukovima i ostalim problematičnim delovima tela. No, žene iz Italije nemaju taj problem. Njihova tajna je, zapravo, vrlo jednostavna, a krije se u – tajmingu.

Ukoliko želite da održite idealnu težinu, a da u isto vreme uživate u omiljenom jelu, nisu ključna samo količina ugljenih hidrata i veličina tanjira, već vreme kada ih konzumirate. Uveče – nikako! Metabolizam u kasnijim satima radi sporije, telo koristi manje energije i, umesto da se ti ugljeni hidrati troše, oni se nagomilavaju, a kilogrami popunjavaju sporna mesta.

Italijanke pastu jedu samo za ručak Foto: Shutterstock

Nasuprot tome, posle jutarnjeg obroka ili ručka bogatog ugljenim hidratima metabolizam se ubrzava, a dan vam pruža i više prostora da potrošite energiju i sagorite nepotrebne masti. Tog pravila se drže i Italijanke, mada se u njihovoj zemlji doručak često i preskače. Poštovaoci tradicije dan počinju espresom, često i čašom svežeg soka, a porcija testenine rezervisana je za ručak. Kraljevski.

U večernjim časovima obično izbegavaju jela sa mnogo ugljenih hidrata, posebno ona prelivenima teškim sosevima. Tada na scenu uglavnom stupaju antipasti, tradicionalna predjela koja uključuju ribu ili suvo meso, masline, sireve i različite vrste sezonskog povrća.

Generalno govoreći, ne bi trebalo da preskačete doručak, jer on telu obezbeđuje energiju i esencijalne hranljive materije. Uravnotežen obrok stabilizuje nivo šećera u krvi, poboljšava koncentraciju i pomaže u kontroli apetita. Studije pokazuju da redovan doručak može smanjiti rizik od metaboličkih bolesti poput dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih oboljenja.

Ne može se ni bez ugljenih hidrata, a najbolje vreme za njih je ručak, reći će mnoge Italijanke. Tokom dana, telo je aktivnije i ima prilike da efikasnije koristi energiju. Uz redovnu fizičku aktivnost (dovoljna je i šetnja od 15 minuta), nivo šećera u krvi biće stabilan, a san mirniji. Da ne zaboravimo i najvažniju stvar – kilogrami se u takvim okolnostima ne nabacuju lako!

VIDEO: Pikantna pasta sa piletinom