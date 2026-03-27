Grkinje imaju caku kako da im riba ne upije mnogo ulja

Riba je često na trpezama u porodicama širom Grčke, a tamošnje domaćice usavršile su recept za pohovanje i način pripreme. Trik je u laganoj smesi sa kiselom vodom i kukuruznim skrobom, kao i u tome da smesa bude potpuno hladna pre prženja. Rezultat je lagana, vazdušasta korica koja se ne natapa uljem i ostaje hrskava. U nastavku je jednostavan recept koji možete primeniti za različite vrste ribe.

Poh za ribu koji ne upija ni kap ulja Sastojci: 150 g brašna

20 g kukuruznog skroba

1 jaje

200 ml kisele vode

kora od 1 limuna

4 kockice leda

so, sveže mleveni crni biber

Grkinje imaju caku kako da im riba ne upije mnogo ulja

Priprema:

U većoj posudi pomešajte brašno i kukuruzni skrob. Dodajte jaje, kiselu vodu i rendanu koru limuna, pa sve dobro izmešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Dodajte kockice leda i ostavite smesu u frižideru dok vam ne bude potrebna za korišćenje - važno je da ostane hladna kako bi poh bio vazdušastiji i hrskaviji.

Komade ribe umačite jedan po jedan u pripremljeno testo, pa ih pržite u zagrejanom ulju na srednje jakoj temperaturi oko četiri minuta sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove komade vadite šupljikavom kašikom i ostavite ih kratko na papirnom ubrusu da se ocede od eventualnog viška masnoće.

