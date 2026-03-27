Evo kako Grkinje pohuju ribu a da ne upije ni kap ulja: Tajna je u jednom sastojku koji svi imamo u kući
Riba je često na trpezama u porodicama širom Grčke, a tamošnje domaćice usavršile su recept za pohovanje i način pripreme. Trik je u laganoj smesi sa kiselom vodom i kukuruznim skrobom, kao i u tome da smesa bude potpuno hladna pre prženja. Rezultat je lagana, vazdušasta korica koja se ne natapa uljem i ostaje hrskava. U nastavku je jednostavan recept koji možete primeniti za različite vrste ribe.
Poh za ribu koji ne upija ni kap ulja
Sastojci:
- 150 g brašna
- 20 g kukuruznog skroba
- 1 jaje
- 200 ml kisele vode
- kora od 1 limuna
- 4 kockice leda
- so, sveže mleveni crni biber
Priprema:
U većoj posudi pomešajte brašno i kukuruzni skrob. Dodajte jaje, kiselu vodu i rendanu koru limuna, pa sve dobro izmešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Dodajte kockice leda i ostavite smesu u frižideru dok vam ne bude potrebna za korišćenje - važno je da ostane hladna kako bi poh bio vazdušastiji i hrskaviji.
Komade ribe umačite jedan po jedan u pripremljeno testo, pa ih pržite u zagrejanom ulju na srednje jakoj temperaturi oko četiri minuta sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove komade vadite šupljikavom kašikom i ostavite ih kratko na papirnom ubrusu da se ocede od eventualnog viška masnoće.
(Kurir.rs/Žena)
