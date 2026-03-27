Riba je često na trpezama u porodicama širom Grčke, a tamošnje domaćice usavršile su recept za pohovanje i način pripreme. Trik je u laganoj smesi sa kiselom vodom i kukuruznim skrobom, kao i u tome da smesa bude potpuno hladna pre prženja. Rezultat je lagana, vazdušasta korica koja se ne natapa uljem i ostaje hrskava. U nastavku je jednostavan recept koji možete primeniti za različite vrste ribe.

Poh za ribu koji ne upija ni kap ulja

Sastojci:

  • 150 g brašna
  • 20 g kukuruznog skroba
  • 1 jaje
  • 200 ml kisele vode
  • kora od 1 limuna
  • 4 kockice leda
  • so, sveže mleveni crni biber
Pohovana riba na belom tanjiru, peršun kao dekoracija
Grkinje imaju caku kako da im riba ne upije mnogo ulja Foto: Shutterstock

Priprema:

U većoj posudi pomešajte brašno i kukuruzni skrob. Dodajte jaje, kiselu vodu i rendanu koru limuna, pa sve dobro izmešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica. Dodajte kockice leda i ostavite smesu u frižideru dok vam ne bude potrebna za korišćenje - važno je da ostane hladna kako bi poh bio vazdušastiji i hrskaviji.

Komade ribe umačite jedan po jedan u pripremljeno testo, pa ih pržite u zagrejanom ulju na srednje jakoj temperaturi oko četiri minuta sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Gotove komade vadite šupljikavom kašikom i ostavite ih kratko na papirnom ubrusu da se ocede od eventualnog viška masnoće.

(Kurir.rs/Žena)

