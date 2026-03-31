Slušaj vest

Narodna mudrost, koja se prenosi s generacije na generaciju, često sadrži upozorenja koja na prvi pogled deluju kao sujeverje, ali se nakon detaljnijeg ispitivanja često ispostavi da je, zapravo, reč o dubokim psihološkim zapažanjima. Jedno od tih pravila odnosi se i na stvari koje skoro svakodnevno stavljamo u džep, a nismo ni svesni da donose lošu sreću.

U džepu ne treba nositi ništa što je suvišno – izgužvane i pocepane novčanice, slomljenu i iskrzanu dugmad, stare račune... Tradicionalno se smatra da takvi predmeti privlače siromaštvo, a savremene perspektive dozvoljavaju i drugačija tumačenja. Naime, haotičan džep odražava haotičan stav osobe, tačnije njen odnos prema resursima, podsvesno podstičući nepažnju, impulsivno trošenje i nedostatak kontrole kada su finansije u pitanju.

Novac funkcioniše ne samo kao ekonomsko sredstvo, već i kao snažan psihološki marker odnosa osobe sa samom sobom i svetom. Kada su novčanik ili džep prepuni oštećenih novčanica i nepotrebnih stvari koji se treba otarasiti, to znači da finansijska sredstva percipiramo kao nešto sporedno i beznačajno.

Stalan kontakt sa "smećem u džepu", posebno kada je ono povezano sa neprijatnim sećanjima ili gubicima, održava stanje oskudice i anksioznosti. Psiholozi primećuju da takav kontekst direktno utiče na donošenje odluka: osoba naviknuta na nered u malim stvarima verovatno će biti jednako neorganizovana i kada su u pitanju veliki finansijski izazovi, a usput će propuštati prilike i gubiti fokus.

Ne držite suvišne stvari po džepovima Foto: MARTIN RUETSCHI / KEYSTONE-SDA-ATS AG / Profimedia

Da bi se situacija promenila, preporučuje se sprovođenje svojevrsne revizije ličnih stvari, uklanjanje svega nepotrebnog i pravljenje reda u novčaniku. Novčanice treba pažljivo čuvati, bez gužvanja ili mešanja sa drugim predmetima, jer će te na taj način pokazati poštovanje prema finanijskim resursima, onome od čega živite.

Kao alternativu negativnim simbolima, tradicija predlaže nošenje predmeta povezanih sa uspehom i prosperitetom: lovorov list, štapić cimeta, crveni konac ili novčić koji ste našli na putu. Međutim, ključni faktor nije magična moć samog predmeta, već pozitivna namera i osećaj obilja koji se unose u ovaj ritual.

Dubok rad na finansijskom blagostanju je nemoguć bez prilagođavanja unutrašnjeg razmišljanja i eliminisanja ograničavajućih uverenja, poput straha od bogatstva ili ideje o novcu kao o nekom nužnom zlu. Važno je negovati osećaj sopstvene vrednosti i pravo na dostojanstven život, jer podsvest teži da shvati u šta čovek zaista veruje.

Praksa svesne zahvalnosti za svaki primljeni iznos pomaže u preusmeravanju pažnje sa oskudice na prisustvo resursa, menjajući obrasce ponašanja. Dakle, sređivanje džepova je prvi korak ka sređivanju života, ka spremnosti da se prihvate nove mogućnosti i, što je još važnije, da se njima mudro upravlja

(Kurir.rs/Žena)

