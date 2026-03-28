Slušaj vest

Ako vam je dosadilo klasično farbanje jaja, isprobajte jednostavnu metodu sa pirinčemkoja daje prelepe, šarene i pegave efekte. Postupak je lak, ali očekujte malo nereda – zato je idealan i za zabavu sa decom.

Farbanje jaja pirinčem Foto: Profimedia

Potrebna su vam kuvana jaja, pirinač, prehrambene boje, sirće i plastične kese. U kesu sipajte pirinač, dodajte boju i nekoliko kapi sirćeta, ubacite jaje i lagano ga valjajte dok ne dobije željenu šaru.

Na kraju jaja ostavite da se osuše i dobićete jedinstvene, šarene uzorke koji izgledaju kao pravo malo umetničko delo.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Farbanje jaja