da li ste znali?

Ako ste nekada pričali sa ljudima iz Hrvatske u vreme Uskrsa, verovatno ste primetili jednu zanimljivu razliku u izražavanju. Dok se kod nas najčešće koristi izraz "uskršnje jaje", tamo ćete često čuti reč "pisanica". Iako na prvi pogled deluje kao potpuno drugačiji naziv, njegovo značenje ima duboko ukorenjenu tradiciju.

Poreklo naziva

Reč "pisanica" potiče od starijeg značenja glagola "pisati". Nekada taj glagol nije označavao samo pisanje slovima, već i crtanje, šaranje i ukrašavanje. U tom kontekstu, pisanica predstavlja jaje koje je oslikano, odnosno ukrašeno raznim motivima i bojama.

Uskršnje jaje iscrtano voskom u Hrvatskoj se naziva pisanica Foto: Shutterstock

Ukrašavanje kao "pisanje"

U hrvatskim običajima vezanim za Uskrs, jaja se ne boje samo u jednoj boji, već se često detaljno dekorišu. Koriste se vosak, različite tehnike bojenja i raznovrsni simboli. Ti ukrasi mogu imati versko značenje, ali i motive iz prirode poput biljaka, cvetova ili raznih geometrijskih oblika. Upravo to "iscrtavanje" po ljusci jajeta dovelo je do naziva pisanica.

Kulturni značaj

Pisanice nisu samo običan deo praznične tradicije, već predstavljaju važan segment kulturnog nasleđa. U mnogim krajevima Hrvatske postoje posebne metode ukrašavanja koje se prenose sa kolena na koleno. Zbog toga se pisanice često doživljavaju kao mala umetnička dela.

Razlika u nazivu, ne u značenju

Kod nas su uobičajeni izrazi "farbano jaje" ili "uskršnje jaje", dok se u Hrvatskoj ustalio termin "pisanica", naročito u prazničnom kontekstu. Suštinski, ne radi se o različitoj vrsti jaja, već o drugačijem načinu da se naglasi njegova dekorativna i simbolička vrednost.

