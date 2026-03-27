Kako jaja ne bi pucala tokom kuvanja, dovoljno je da ispratite nekoliko jednostavnih koraka koje su naše bake primenjivale.
Pre svega, nemojte da ih kuvate odmah iz frižidera ostavite ih da se zagreju na sobnoj temperaturi.

Važno je i da ne ubacite previše jaja u šerpu, već da imaju malo prostora kako se ne bi sudarala. Sipajte hladnu vodu tako da ih prekrijete i dodajte malo soli i sirćeta, što može pomoći da ljuska ostane čitava.

profimedia-0416465317.jpg
Kuvana jaja Foto: Annebel van den heuvel / Alamy / Profimedia

Kuvajte ih na umerenoj temperaturi i smanjite vatru kada voda provri. Iako ne postoji potpuno siguran način da nijedno jaje ne pukne, ovi saveti značajno smanjuju tu mogućnost.

(Kurir.rs)

