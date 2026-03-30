Kupatilo je mesto koje svakodnevno koristimo, ali retko razmišljamo o tome koliko vlaga i toplota mogu negativno uticati na stvari koje tu držimo. Iako deluje praktično da sve bude "na dohvat ruke", stručnjaci upozoravaju da određeni predmeti nikako ne bi trebalo da stoje u kupatilu.

Razlog je jednostavan – kombinacija pare, vlage i temperature može da ubrza kvarenje, smanji efikasnost proizvoda i čak ugrozi zdravlje.

Lekovi

Mnogi ljudi čuvaju lekove i sirupe u kupatilu, ali to je velika greška. Vlažnost i toplota mogu da utiču na njihovu stabilnost i smanjiti dejstvo. Stručnjaci preporučuju da lekove držite na suvom i tamnom mestu, poput ormarića u spavaćoj sobi.

Peškiri

Iako je logično da budu u kupatilu, previše vlage može uzrokovati razvoj bakterija i neprijatnih mirisa. Ako kupatilo nema dobru ventilaciju, bolje je da rezervne peškire držite van njega.

Šminka i kozmetika

Visoka temperatura i vlaga mogu promeniti sastav kozmetike. To može dovesti do iritacija kože i bržeg kvarenja proizvoda. Idealno je da šminku čuvate na suvom i hladnijem mestu.

Električni uređaji

Fenovi, pegle za kosu i trimeri često završavaju u kupatilu, ali vlaga može oštetiti njihove komponente. Takođe postoji i bezbednosni rizik. Preporuka je da ih držite van kupatila kada ih ne koristite.

Parfemi

Parfemi su posebno osetljivi na temperaturu i svetlost. Držanje u kupatilu može promeniti njihov miris i skratiti rok trajanja. Najbolje mesto za njih je suvo i tamno okruženje.

Rezervne rolne toalet papira

Vlaga može deformisati papir i učiniti ga neupotrebljivim. Iako deluje praktično, bolje je da ih čuvate na suvom mestu.

Zaključak

Kupatilo možda deluje kao idealno mesto za odlaganje raznih stvari, ali u stvarnosti nije pogodno za sve. Pravilno skladištenje može produžiti vek trajanja proizvoda i pomoći da vaš prostor ostane higijenski i funkcionalan.

Male promene u navikama mogu napraviti veliku razliku – i zaštititi ono što svakodnevno koristite.

VIDEO: Trik za zaglađivanje kose na visokim temperaturama: