Amerikanka Kerol Paredes, stara 52 godine, odlučila je da poveća grudi kako bi se rešila brushaltera sa korpama veličine B i napokon bila "savršena". Međutim, želja za bujnijim poprsjem skupo ju je koštala. Ne samo da je završila u bolnici sa bolovima koji su je mučili gotovo neprestano, nego je zbog implantata na kraju zamalo izgubila život.

Godine 2016. potrošila je oko 4.159 evra na operaciju u Majamiju na Floridi, u Sjedinjenim Američkim Državama, kod hirurga kojeg su joj preporučili, piše Dejli Mejl.

Ignorisala je simptome upozorenja

"Osećala sam implantat sa strane, što me je navelo da pomislim da nije pravilno postavljen", kaže Kerol. Uprkos tome, odlučila je da napravi grudi veličine 34D i ignorisala je upozoravajuće signale koje joj je telo slalo.

"Tada je moje stanje počelo da se pogoršava", dodaje bivša fitnes trenerka koja je godinama patila od jakih bolova u preponama.

"Nisam mogla da stojim, hodam ni spavam. Živela sam sa bolovima 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Završila sam u invalidskim kolicima. Moje telo se jednostavno gasilo i niko nije mogao da objasni zašto", objašnjava Kerol.

Lekari su, prema izvorima, smatrali da su stres i psihološki faktori glavni uzrok stanja.

"Stalno sam se vraćala u bolnicu, radili su mi rendgenske snimke, ali svaki put ništa nisu pronašli. Počela sam da se pitam da li ludim. Bol je u međuvremenu postajala sve jača", navodi Kerol.

Teške posledice i borba za život

Zbog artritisa, ova Amerikanka je na kraju ostala paralizovana, a svi pokušaji lečenja bili su bezuspešni.

"Isprobala sam svaku moguću dijetu, kao i alternativne terapije, čak sam i pila sopstveni urin. Ništa nije pomoglo i nijedan lekar nije mogao da me izleči. Iznova i iznova su mi govorili da "nikada nisu videli slučaj" poput mog", priseća se Kerol.

Na kraju joj je pomogao hiropraktičar koji je tokom tretmana od 849 evra otkrio uzrok problema: implantate.

"Bila sam jako ljuta. Mislila sam da pokušava da me prevari. Međutim, magnetna rezonanca je pokazala da je levi implantat pukao i da silikon curi kroz moje telo. Odmah je bilo jasno da ga treba izvaditi", napominje ona.

Nažalost, komplikacije su se nastavile. Kiropraktičar joj je pomogao, ali joj je pritom slučajno iščašio kukove. Osim toga, infekcija tokom uklanjanja implantata izazvala je aneurizmu, zbog koje je Kerol u martu 2024. godine morala na operaciju srca.

Životna lekcija o lepoti

Troškovi lečenja bili su toliko visoki da ih sama nije mogla podmiriti, pa joj je na kraju ostao dug od 12.700 evra. Zahvaljujući svojoj neverovatnoj priči, Kerol je shvatila da lepota nije sve. Danas svoju sudbinu deli na internetu prvenstveno kako bi upozorila druge žene: "Ne rizikujte svoj život pokušavajući da budete savršene – tako nešto ne postoji."

