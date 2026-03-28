Svako ko se bavi baštovanstvom zna da dobra berba ne zavisi samo od sadnje i zalivanja. Zemljište traži pažnju, pravilnu negu i adekvatnu ishranu. Upravo zato sve više ljudi traži prirodna i bezbedna rešenja za đubrenje - a jedno od njih mnogima na prvi pogled deluje neobično.

Reč je o korišćenju sirovih jaja kao prirodnog đubriva. Na početku, ova ideja izaziva nevericu. Jedna žena, koja je odlučila da proba ovu metodu, bila je predmet podsmeha komšija. Međutim, već posle nekoliko meseci, kada su videli koliko su joj biljke zdravije i rod obilniji, i sami su počeli da zakopavaju jaja u svojim baštama.

Jaja dobra za biljke

Kokošja jaja sadrže niz hranljivih materija koje su važne za rast biljaka. Kalcijum jača ćelijske zidove i pomaže biljkama da budu otpornije na bolesti, dok fosfor učestvuje u razvoju korena, cvetova i plodova - posebno kod paradajza, paprike i krompira. Azot, s druge strane, podstiče rast i razvoj zelene mase.

Osim toga, jaje je organsko đubrivo koje se razlaže u zemljištu, poboljšava njegovu strukturu i pomaže da zadrži vlagu, čineći hranljive materije dostupnijim korenu.

Biljka se sadi iznad jaja

Najčešći način je da se sirovo jaje stavi direktno u rupu prilikom sadnje. Iskopa se rupa dubine 10 do 15 centimetara, ubaci jaje, prekrije zemljom, a zatim se iznad sadi biljka. Kako se jaje postepeno razlaže, oslobađa hranljive materije koje biljka koristi.

Ako su biljke već posađene, jaja se mogu dodati kasnije – dovoljno je iskopati nekoliko manjih rupa pored biljke, razbiti jaje i prekriti zemljom.

Za još bolji efekat, jaja se mogu kombinovati sa kompostom, humusom ili drvenim pepelom, čime se dodatno obogaćuje zemljište.

Ne bacajte ljuske

Ljuske od jaja takođe imaju veliku vrednost. Bogate su kalcijumom i pomažu da zemlja bude rastresitija i prozračnija. Mogu se usitniti i posuti oko biljaka ili umešati u zemlju prilikom kopanja.

Ono što je počelo kao eksperiment, ubrzo je postalo praksa. Naravno, ovo nije jedina tajna dobre bašte, ali se pokazalo kao jedno od najjednostavnijih i najpristupačnijih rešenja. A najbolji deo? Jaja se već nalaze u gotovo svakom domaćinstvu.

