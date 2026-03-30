Na profilu „mrzintiktok“, devojka je kroz humor ispričala baki da planira da ide na pravoslavno hodočašće – i to sa jasnim ciljem: da upozna momka pravoslavne vere. Uz osmeh je dodala da se „katolici nisu baš proslavili“, što je nasmejalo mnoge pratioce.

Ipak, ono što je usledilo bio je odgovor koji je mnoge dirnuo.

Bakina poruka koja je osvojila region

Bez imalo dvoumljenja, baka joj je smireno objasnila kako su stvari nekada funkcionisale:

„U našem selu bilo je i jednih i drugih, ali nikome to nije bilo važno. Svi smo živeli normalno, poštovali se i pomagali. To je bilo odmah posle rata. Nikada nisam doživela da me neko obeležava zbog vere. Ako nikoga ne diraš, živiš mirno i nosiš ljubav u sebi, nema razloga za probleme.“

Kada ju je unuka direktno pitala da li bi imala nešto protiv da dovede pravoslavnog momka, odgovor je bio još jednostavniji:

„Nema tu nikakvog problema. Bitno je da je dobar čovek. Kažu ljudi da svako bira svoje, ali ovo nisu velike razlike. Ako želiš, možeš i da se krstiš sa tri prsta.“

Reakcije koje govore više od svega

Snimak je ubrzo postao viralan, a komentari su pristizali sa svih strana. Mnogi su istakli da upravo ovakav stav nedostaje današnjem društvu.

„To je pravi primer zdravog razuma i ljubavi prema miru“, „Bravo za baku, veliki pozdrav iz Srbije“, „Svoje voli, tuđe poštuj – svaka čast“, samo su neke od poruka podrške.

Posebno se izdvojilo svedočenje jednog korisnika koji je podelio lično iskustvo iz mešovitog braka:

„Deda mi je bio katolik, baka pravoslavka. Deci su dali slobodu da sami izaberu gde će se krstiti. Otac i ja smo kršteni u pravoslavnoj crkvi, ali i dalje obeležavamo praznike po oba kalendara – iz poštovanja. Na kraju, sve se svodi na ljubav.“

