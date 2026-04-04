I dok mnoge domaćice zaziru od testa, verujući da je komplikovano ili nepredvidivo, istina je mnogo jednostavnija - tajna je u strpljenju i nekoliko malih trikova koji čine veliku razliku. Ovaj recept je starinski, provereno dobar i daje rezultat koji svi žele - pogaču koja je mekana kao pamuk i ostaje takva i sutradan.

Zašto ova Vaskršnja pogača uvek uspeva

Najvažnije pravilo je da ne žurite. Dobro testo traži vreme, ali vam to vraća kroz ukus i teksturu. Da bi pogača bila žuta kao dukat i vazdušasta, koristite jaja sobne temperature i kvalitetno brašno. Ako vam se testo čini lepljivim, odolite iskušenju da dodate previše brašna - upravo tada nastaje tvrda pogača. Bolje je da ga duže mesite dok ne postane glatko i elastično pod rukama.

Sastojci: 1 kg mekog brašna (tip 400)

500 ml toplog mleka

1 kockica svežeg kvasca (40 g)

3 jaja + 1 žumance za premazivanje

2 kašičice soli

1 kašičica šećera

150 g otopljenog putera ili masti

Testo Foto: Trevor Adeline / Caia Image / Profimedia

Priprema - korak po korak

Prvo aktivirajte kvasac. U malo toplog mleka izmrvite kvasac, dodajte šećer i kašiku brašna. Ostavite desetak minuta dok ne zapeni - to je znak da je spreman. U veću posudu prosejte brašno i dodajte so. U sredini napravite udubljenje, pa sipajte kvasac, ostatak mleka i umućena jaja. Postepeno dodajte otopljeni puter i mesite dok ne dobijete glatko i elastično testo.

Mali trikovi koji prave veliku razliku

Ovo su saveti koje su stare domaćice čuvale kao tajnu:

Kašika sirćeta - Dodajte kašiku alkoholnog sirćeta u testo - upravo ovaj sastojak čini da pogača bude posebno vazdušasta i da se manje mrvi.

Dodajte kašiku alkoholnog sirćeta u testo - upravo ovaj sastojak čini da pogača bude posebno vazdušasta i da se manje mrvi. Prosejano brašno - Obavezno prosejte brašno bar dva puta - tako unosite vazduh koji doprinosi mekoći.

Obavezno prosejte brašno bar dva puta - tako unosite vazduh koji doprinosi mekoći. Mleko mora biti mlako - Ako je previše toplo, kvasac neće raditi kako treba.

Uskršnja pogača Foto: Brent Hofacker / Alamy / Profimedia

Dva narastanja - ključ savršene teksture - Testo ostavite pokriveno na toplom mestu oko sat vremena, dok se ne udvostruči. Zatim ga blago premesite i oblikujte po želji - pletenicu, kugle ili cvet. Kada ga stavite u pleh, ostavite ga još 20-30 minuta da ponovo naraste. Ovaj korak je presudan za vazdušastu i laganu pogaču. Pečenje i zlatna kora

Pre pečenja pogaču premažite žumancetom sa malo ulja i mleka - to joj daje sjajnu, zlatnu koru. Pecite na 180 stepeni oko 40 minuta. Ako počne previše da tamni, prekrijte je papirom za pečenje. Kada je izvadite iz rerne, poprskajte je sa par kapi vode i umotajte u krpu. Ostavite da odmori najmanje 15 minuta.

Kako se pravilno služi

Vaskršnja pogača se, po tradiciji, ne seče nožem - već se lomi rukama. Najlepše ide uz kuvana jaja, šunku i ren, ali njen pravi ukus nije samo u sastojcima - već u osećaju zajedništva koji donosi na sto. Jer to nije samo hleb. To je mir, dom i uspomena koju pravite iznova, svake godine.

