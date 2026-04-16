Frizerka otkriva genijalan trik za prekrivanje sedih vlasi: Evo kako da se farba bolje primi na kosu!
Seda kosa često deluje kao da „ne prima“ farbu, ali problem nije u boji već u strukturi vlasi. Sede dlake su prirodno zatvorenije i glađe, takozvane „staklaste“, zbog čega pigment teže prodire u njih. Zato klasično farbanje često daje razočaravajuće rezultate, čak i kada koristite kvalitetnu farbu.
Frizerka Violeta iz Beograda otkrila nam je kako da se farba za kosu bolje primi i duže traje na sedoj kosi.
Uradite pred-pigmentaciju
Ako su sede veoma uporne, nanesite čist hidrogen od 3% ili 6% direktno na suve sede pramenove 10 minuta pre farbanja. Ovo će "otvoriti" dlaku. Nemojte ispirati, samo prosušite fenom i nanesite farbu preko.
Za sedu kosu se najčešće koristi 6% hidrogen (20 vol). On je dovoljno jak da otvori kutikulu, a ne posvetljuje kosu previše.
Precizno nanošenje farbe
Počnite od delova gde je kosa najsedija (obično oko lica i na temenu). Na tim mestima farba treba da stoji najduže.
Produžite vreme delovanja farbe
Sedu kosu je često potrebno držati pod farbom 5–10 minuta duže nego što piše u uputstvu (ukupno oko 45 minuta), osim ako proizvođač ne navodi drugačije.
Blago zagrevanje kose fenom (dok je pod kapom za tuširanje) može pomoći da se kutikula brže otvori i primi boju.
Održavanje sede kose
Koristite šampone bez sulfata i maske za farbanu kosu kako pigment ne bi brzo "iscurio" iz dlake.
