Seda kosa često deluje kao da „ne prima“ farbu, ali problem nije u boji već u strukturi vlasi. Sede dlake su prirodno zatvorenije i glađe, takozvane „staklaste“, zbog čega pigment teže prodire u njih. Zato klasično farbanje često daje razočaravajuće rezultate, čak i kada koristite kvalitetnu farbu.

Frizerka Violeta iz Beograda otkrila nam je kako da se farba za kosu bolje primi i duže traje na sedoj kosi.

Uradite pred-pigmentaciju

Ako su sede veoma uporne, nanesite čist hidrogen od 3% ili 6% direktno na suve sede pramenove 10 minuta pre farbanja. Ovo će "otvoriti" dlaku. Nemojte ispirati, samo prosušite fenom i nanesite farbu preko.

Za sedu kosu se najčešće koristi 6% hidrogen (20 vol). On je dovoljno jak da otvori kutikulu, a ne posvetljuje kosu previše.

žena srednjih godina koja se farba u plavo gleda izrastak u ogledalu
Foto: Shutterstock

Precizno nanošenje farbe

Počnite od delova gde je kosa najsedija (obično oko lica i na temenu). Na tim mestima farba treba da stoji najduže.

Produžite vreme delovanja farbe

Sedu kosu je često potrebno držati pod farbom 5–10 minuta duže nego što piše u uputstvu (ukupno oko 45 minuta), osim ako proizvođač ne navodi drugačije.

Blago zagrevanje kose fenom (dok je pod kapom za tuširanje) može pomoći da se kutikula brže otvori i primi boju.

Održavanje sede kose

Koristite šampone bez sulfata i maske za farbanu kosu kako pigment ne bi brzo "iscurio" iz dlake.

