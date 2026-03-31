Ovaj metod postao je popularan upravo zato što pojednostavljuje ceo proces, a rezultat je domaći hleb koji izgleda i ima ukus kao iz najbolje pekare. Tajna nije u posebnim sastojcima, već u vremenu i načinu pripreme.

Priprema domaćeg hleba

Sastojci:

450 g brašna (obično ili za hleb)

2 kašičice suvog kvasca

1,5 kašičica soli

350 ml mlake vode

Testo za domaći hleb Foto: Profimedia

Priprema korak po korak

U jednoj posudi pomešajte brašno, so i kvasac, zatim dodajte vodu i lagano promešajte dok ne dobijete lepljivo testo. Nije potrebno da bude savršeno, dovoljno je da se sastojci povežu.

Posudu pokrijte i ostavite na sobnoj temperaturi da odstoji nekoliko sati, a najbolje preko noći. Tokom tog vremena testo će narasti i postati puno mehurića.

Kada je spremno, prebacite ga na pobrašnjenu površinu, oblikujte bez previše diranja i stavite u zagrejanu posudu ili pleh.

Peče se u jako zagrejanoj rerni dok ne dobije zlatnu, hrskavu koricu koja puca pod prstima.

Najveća prednost ovog načina pripreme je jednostavnost. Nema dugog stajanja pored radne površine, nema komplikovanih tehnika – a rezultat je hleb koji izgleda kao da ste ga pravili godinama.

Uz to, svaki put može ispasti malo drugačiji, ali uvek ukusan, sa savršenim odnosom hrskave kore i mekane sredine.

