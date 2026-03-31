Bez mešenja i dodatnih komplikacija: Recept za domaći hleb koji uspeva čak i početnicima!
Ovaj metod postao je popularan upravo zato što pojednostavljuje ceo proces, a rezultat je domaći hleb koji izgleda i ima ukus kao iz najbolje pekare. Tajna nije u posebnim sastojcima, već u vremenu i načinu pripreme.
Priprema domaćeg hleba
Sastojci:
450 g brašna (obično ili za hleb)
2 kašičice suvog kvasca
1,5 kašičica soli
350 ml mlake vode
Priprema korak po korak
U jednoj posudi pomešajte brašno, so i kvasac, zatim dodajte vodu i lagano promešajte dok ne dobijete lepljivo testo. Nije potrebno da bude savršeno, dovoljno je da se sastojci povežu.
Posudu pokrijte i ostavite na sobnoj temperaturi da odstoji nekoliko sati, a najbolje preko noći. Tokom tog vremena testo će narasti i postati puno mehurića.
Kada je spremno, prebacite ga na pobrašnjenu površinu, oblikujte bez previše diranja i stavite u zagrejanu posudu ili pleh.
Peče se u jako zagrejanoj rerni dok ne dobije zlatnu, hrskavu koricu koja puca pod prstima.
Najveća prednost ovog načina pripreme je jednostavnost. Nema dugog stajanja pored radne površine, nema komplikovanih tehnika – a rezultat je hleb koji izgleda kao da ste ga pravili godinama.
Uz to, svaki put može ispasti malo drugačiji, ali uvek ukusan, sa savršenim odnosom hrskave kore i mekane sredine.
(Kurir.rs/Žena)
