Zgušnjavanje čorbi, jela i sosova ne mora da podrazumeva korišćenje brašna. Iako je to najčešći način, postoje zdravije i ukusnije alternative koje ne opterećuju organizam i ne dodaju nepotrebne kalorije. Ako želite gušće jelo bez brašna, možete primeniti nekoliko jednostavnih trikova kojima ćete to postići, a jelo će biti ukusnije i zdravije.

Zgušnjavanje jela povrćem

Jedan od najboljih načina je korišćenje povrća. Krompir je odličan izbor jer nema jak ukus i lako se uklapa u svako jelo. Skuvajte 1–2 krompira, pa ih dobro izgnječite dok ne dobijete glatku smesu. Po potrebi dodajte malo vode, a zatim umešajte u čorbu ili sos. Na ovaj način dobićete prirodnu gustinu bez promene ukusa. Možete koristiti i drugo povrće poput šargarepe ili tikvica, ali imajte na umu da one mogu malo promeniti aromu jela.

Zaprška bez brašna

Krompirov skrob kao zamena

Krompirov skrob je odlična opcija, posebno za one koji izbegavaju gluten. Pomešajte jednu kašiku skroba sa dve kašike vode dok ne dobijete glatku smesu. Dodajte u jelo i mešajte dok se ne zgusne. Tako ćeet dobiti gušće jelo bez upotrebe zaprške.

