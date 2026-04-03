Da li čovek može da urekne samog sebe

Da li je moguće da sami sebi "podmećemo nogu", a da toga uopšte nismo svesni? Mnogo je lakše poverovati da su za naše neuspehe krivi drugi - zavidni ljudi, loše okolnosti ili prosto "loša sreća". Ipak, istina je često mnogo neprijatnija: najveći protivnik neretko se krije upravo u nama samima.

Naizgled bezazlene navike, način razmišljanja i sitne odluke koje donosimo iz dana u dan mogu polako, ali sigurno da nas udalje od ciljeva i unište ono što smo s mukom gradili. Dok tražimo krivca spolja, ne primećujemo da sami postavljamo prepreke na sopstvenom putu ka sreći. Upravo zato je važno zastati i zapitati se da li smo zaista žrtve okolnosti ili podsvesno sabotiramo sopstveni život negativnim mislima i postupcima. Ovo su znaci koji pokazuju da smo sami krivi za fazu "zaglavljenosti" u kojoj se, prirodno, ne osećamo dobro.

Šest znakova koji pokazuju da nesvesno sabotirate svoju sreću Odustajanje u poslednjem trenutku

Željeni cilj je već pred vama, gotovo u vašim rukama! Dobili ste novu ponudu za posao. Upoznali ste osobu koja vam se svidela, simpatije su obostrane, veza je već započela i ide u dobrom pravcu. Ili konačno možete da kupit nešto što vam je dugo vremena bilo finansijski nedostižno - sada imate para. Ali u poslednjem trenutku sve se sruši i ništa se ne dogodi. Kao da se zlato pretvara u pepeo, a dobra prilika postane fatamorgana u pustinji, jer vi odustajete u poslednjem trenutku.

Pričate drugima o svojim planovima

Skloni ste da delite detalje i govorite drugima o novim stvarima. Jako vam je važno da svoju radost podelite sa drugima, ali čim to kažete ono odmah vene, propada i nestaje. A tokom priče oseti se neki čudan "izliv energije", kao da hrabrost i radost nestaju, beže od vas... Ne zaboravite - sreća voli tišinu.

Vizualizacija nije uvek dobra

Volite da sanjarite i često zamišljate prelepe događaje. Korisno je sanjati, to je vizualizacija, tako kažu. Ali, sve je dobro umereno i nije za svakoga, to je poenta. Ljudi sa vrlo bujnom maštom mogu doslovno "proživeti" neki dobar događaj u snu. Oni zamišljaju slike sreće i uspeha tako ozbiljno i živo da mozak gubi svaki interes za postizanje cilja. Osim toga, mozak doživljava situaciju kao završenu. Zadovoljstvo je primljeno, rešenje je pronađeno, cilj je postignut - zašto se truditi i ulagati energiju?

Kašnjenje košta

Stalno kasnite i otkazujete sastanke. Naravno, imate dobre razloge, ali kašnjenje je redovno, otkazivanje termina kod frizera ili zubara za vas je uobičajena stvar - to su pravila vašeg života. Takođe ćete zakasniti i otkazati sastanak sa svojom ljubavi ili bogatstvom. Kašnjenje je nesvesna agresija, destruktivno ponašanje. Takođe, zanemarivanje tuđeg vremena izaziva nepoštovanje prema vama i prekida društvene veze. Čak i ako ništa ne kažu, posle drugog ili trećeg puta, stav prema vama će se promeniti. Smatraće vas nepouzdanim. A sudbina nepouzdane osobe odvija se po drugim zakonitostima nego sudbina odgovorne osobe. Svaki put su šanse za uspeh sve manje.

Propuštanje prilika

Nepažljivi ste. Prvo nešto dugo čekate, razmišljate, sanjarite, pitate… A onda prođete pored "zlatne kočije" jednostavno zato što ste uronjeni u tužne misli i zabrinuti za sitnice, pa i ne primećujete one dobre prilike koje vam se nude.

Negativne poruke

Često o sebi razmišljate kritički i negativno. Često sebi govorite: "Tako ti i treba, baksuze! To je tvoja krivica!" Ili kažete nešto poput ovoga: "Sigurno neću uspeti! Ja sam gubitnik i samo se osramotim pred svima!" Ovo su znakovi da se povređujete i da sebi štetite. Možda vam i drugi štete - drugi često napadaju one koji su oslabljeni i slabo zaštićeni. Ali pre svega, sami sebi nanosite štetu, a ne zla kob. Ključ je u promeni ponašanja. A to možemo učiniti isključivomi sami, treba da se rešimo "crnog ogledala" u koje se neprestano gledamo, piše econet.ru.

