Ako mislite da su ovakva uskršnja jaja rezervisana samo za vešte ruke i profesionalce – varate se. Efekat izgleda luksuzno, ali se pravi iznenađujuće brzo i lako, čak i u kućnim uslovima.

Zlatna dekoracija koja izgleda kao iz izloga zapravo krije vrlo jednostavan trik – i malo kreativnosti.

Luksuzna jaja bez mnogo truda

Na prvi pogled deluje kao da je potrebno mnogo iskustva da biste dobili ovakav rezultat, ali uz pravi materijal – sve ide glatko. Umesto pravog zlata koristi se dekorativna folija, koja može biti zlatna, srebrna ili u boji, u zavisnosti od toga kakvu kombinaciju želite.

Upravo ta folija daje jajima elegantan i moderan izgled, idealan za prazničnu trpezu.

Šta vam je potrebno

Za ovu tehniku farbanja i ukrašavanja biće vam potrebno:

  • kuvana jaja
  • boje za jaja (ili prirodne varijante)
  • sirće
  • posude za farbanje
  • dekorativna folija (zlatni listići ili druge nijanse)

Trik sa belancetom koji pravi savršen efekat

Najvažniji korak u ovom procesu je lepljenje folije – a tu na scenu stupa jednostavno rešenje iz kuhinje.

Belance se koristi kao prirodni lepak i potpuno je bezbedno. Nanosi se na već kuvana i ohlađena jaja (bilo da su ofarbana ili ostavljena bela), a zatim se preko toga stavlja folija.

Listići se pažljivo prislone na površinu, a potom lagano utapkaju četkicom kako bi se ravnomerno rasporedili.

Završni korak koji pravi razliku

Nakon što nanesete foliju, potrebno je da sačekate oko pola sata da se sve lepo osuši. Kada se površina stegne, četkicom uklonite višak koji se nije zalepio.

Ako primetite da neki delovi nisu dovoljno čvrsti, jednostavno ponovite postupak – još malo belanceta i folije, i jaja će izgledati savršeno.

Ne propustiteŽenaEvo šta nikako ne treba da stavljate u uskršnje korpice: Kad sveštenici vide šta vernici donose za blagoslov pred praznik, nije im dobro
korpa hrana, Uskrs, uskršnja korpa
ŽenaNova tehnika za najlepša uskršnja jaja: Zaboravite lukovinu, pirinač pravi savršene šare
screenshot-41.jpg
ŽenaMoja baka je jaja za Uskrs farbala samo u lukovini: Uz ovaj stari trik dobićete najlepšu prirodnu boju
Uskršnja jaja ofarbana u lukovini sa prirodnim šarama od listića biljaka
ŽenaMaslinasto zelena jaja obavezna su ovog Uskrsa, iza svega se krije snažna simbolika, a tehnika je prirodna
Maslinasto zelena jaja obavezna su ovog Uskrsa
ŽenaFarbanje jaja u vinu ponovo je hit među domaćicama, nijansa je savršena a evo kako da vam ljuska ne pukne
Farbanje u vinu daje najlepšu nijansu ljubičaste uskršnjih jaja
ŽenaKako najlakše izbeliti jaja? Trik zbog kog će vam vaskršnje boje biti lepše nego ikada
izbeljivanje-jaja.jpg

 Video: Kako ofarbati jaja cveklom

Kako da ofarbate jaja za Uskrs cveklom Izvor: Facebook/Просто і Смачно / Simple and Delicious