Vaskrs u mnogim domovima počinje mirisom lukovine, a upravo ta stara metoda daje najlepšu i najpostojaniju boju. I dok se danas mnogi oslanjaju na gotove boje iz kesice, iskusne domaćice znaju da priroda daje neuporedivo lepši efekat.

Trik koji koriste Ruskinjeje jednostavan – uz lukovinu dodaju kašiku šećera i malo alkoholnog sirćeta. Upravo ova kombinacija čini da boja bude intenzivna, ravnomerna i dugotrajna.

Lukovina za farbanje jaja Foto: Kurir

Šećer pomaže da se pigment bolje „uhvati“ za ljusku, dok sirće deluje kao prirodni fiksator koji sprečava bledenje.

Zašto lukovina daje najbolju boju

Prirodni pigment iz ljuske crnog luka prodire duboko u ljusku jajeta, pa se boja ne skida lako – čak ni kada počne tradicionalno kucanje za prazničnom trpezom.

Ako želite još tamniju nijansu, postoji dodatni trik koji pravi ogromnu razliku.

Trik sa crnim čajem za boju rubina

Uskršnja jaja ofarbana u lukovini Foto: Natalia Varlei / Alamy / Profimedia

Dodajte jednu ili dve kesice crnog čaja u vodu sa lukovinom. Tanini iz čaja pojačavaju pigment i daju jajima tamnocrvenu, gotovo vinsku nijansu koja izgleda luksuzno i prirodno.

Kako da dobijete najlepša jaja – korak po korak

Za savršen rezultat važno je da ne preskačete pripremu:

koristite ljusku od najmanje 10–15 glavica crnog luka

jaja izvadite iz frižidera nekoliko sati ranije

u vodu dodajte: kašiku soli, kašiku šećera i oko 50 ml sirćeta

Foto: Annebel van den heuvel / Alamy / Profimedia

Najpre kuvajte samo lukovinu oko 15 minuta – što je voda tamnija, to će i jaja biti lepše obojena. Tek nakon toga dodajte jaja i kuvajte ih na tihoj vatri oko 10 minuta, kako ne bi popucala.

Greška koju svi prave pre farbanja

Pre nego što stavite jaja u vodu, obavezno ih prebrišite krpom sa malo sode bikarbone. Na taj način uklanjate masnoću i nečistoće koje mogu da naprave fleke.

Čista površina znači savršeno ravnomernu boju.

Završni trik za staklasti sjaj

Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Mnogi greše i premazuju jaja uljem dok su još topla – to nikako ne radite.

Sačekajte da se potpuno ohlade, pa ih lagano premažite komadićem slanine ili krpicom sa malo svinjske masti. Tako ćete dobiti dubok, staklasti sjaj koji traje danima.

Zašto jaja ispadaju narandžasta?

Najčešći razlog je slab pigment. Rešenje je jednostavno – koristite više i tamniju lukovinu i obavezno je dobro prokuvajte pre nego što dodate jaja.

Da li sirće oštećuje jaja?

Ne – umerena količina sirćeta samo pomaže da boja prodre dublje u ljusku, bez ikakvog uticaja na njenu čvrstoću.

