Jupiter i Venera su planete koje donose sreću i obilje u svim oblicima. Jupiter je veoma moćan na početku aprila, pa već 4. aprila konačno kreće napred po prvi put od novembra 2025, kada je bio retrogradan. Dok je Jupiter u Raku, donosi pozitivnu energiju za dom, porodicu i emocionalni život. Pomaže mnogima da se povežu sa sopstvenim dubokim osećanjima, kao i osećanjima drugih.

Jupiter u ovom znaku pozitivno utiče na žene i podstiče rast u porodici, nekretninama, emocionalnom i intuitivnom razvoju za sve, iako neki znakovi imaju veće koristi od drugih.

Venera je druga planeta obilja i vlada ne samo bogatstvom i materijalnim dobrima, već i ljubavlju, lepotom, društvenim životom i vrednostima. U aprilu Venera tranzitira kroz Bik do 24. aprila, kada ulazi u Blizance i tranzitira kroz taj znak od 24. aprila do 19. maja. Ove dve planete tokom aprila 2026. donose veću sreću i obilje za četiri znaka horoskopa:

1. BIK

Jupiter je direktan i tranzitira kroz vaš treću kuću, koja vlada lokalnim okruženjem, komunikacijom, kratkim putovanjima i idejama. Tokom ovog tranzita možete da dobijete sjajne ideje za povećanje prihoda, projekte ili druge oblasti života. Možete da se osećate bliže braći, sestrama i najbližoj porodici. Takođe možete da postanete popularni među komšijama, kolegama i ljudima koji žive u vašoj blizini.

Vaše komunikacione veštine mogu da se poboljšaju. Ovaj tranzit podstiče rast kroz svakodnevne interakcije, optimizam i informacije. Može biti odličan za pisanje, predavanja ili javni govor.

Venera u Biku tranzitira kroz vaš prvu kuću do 24. aprila. Pošto prva kuća vlada ličnošću, ovo je period kada treba da izgledate i osećate se dobro, a tranzit pomaže da privučete pažnju drugih. Povećava samopouzdanje koje drugi primećuju i predstavlja idealnu Venerinu poziciju za vas.

Kada Venera promeni znak i uđe u Blizance, tranzitira kroz vaš drugu kuću, kuću novca. Ovo takođe može da poveća samopouzdanje i pomogne u finansijama. Očekujte više mogućnosti, luksuzne prilike, poboljšan šarm i unapređenje finansija kroz prilike koje vam dolaze. Ovo može biti jedan od najboljih meseci u godini.

2. BLIZANCI

Jupiter, u direktnom tranzitu, ovog meseca je u vašoj drugoj kući, kući novca. Jupiter u drugoj kući donosi period povećane finansijske sreće, poboljšano samopouzdanje i materijalno proširenje. Pošto druga kuća vlada i vrednostima, moguće je da preispitate svoje istinske vrednosti i napravite promene. Ovo je takođe dobar period za mudre investicije i trebalo bi da se osećate sigurno u svoje resurse.

Venera u Biku tranzitira kroz vašu dvanaestu kuću veći deo meseca, što može da doprinese dubokom emocionalnom isceljenju i duhovnom rastu. Ovo može da ukaže na bezuslovnu ljubav prema drugima ili skriveni novac. Venera kroz ovu kuću može takođe da ukaže na tajnu ljubavnu vezu, pa ćete možda želeti da provodite vreme u samoći.

Od 24. aprila Venera tranzitira kroz Blizance, vašu prvu kuću, kuću ličnosti. Ovo se dešava jednom godišnje i period je kada se generalno osećamo, izgledamo i pokazujemo u najboljem svetlu. Ovo može da poveća vaše samopouzdanje, što drugi primećuju. Možete da uživate u luksuzima ili kupovini predmeta koji poboljšavaju vaš izgled, kao što su odeća, nakit ili slično. Privlači vas lepota u svim oblicima.

3. RAK

Jupiter je direktan u vašoj prvoj kući ličnosti ovog meseca, što se dešava jednom u 12 godina. Jupiter je uzdignut u ovom znaku, što znači da energija teče glatko i u svom najvišem obliku. Ovo može da proširi teme doma i porodice. Moguće je da kupite nekretninu ili da doživite veći komfor i zadovoljstvo kod kuće.

Sve što učinite da povećate svoju ličnu sigurnost, sada može biti korisno. Ponekad ovaj tranzit donosi osećaj "biti na pravom mestu u pravo vreme" za značajne prilike. Jupiter u vašem znaku ličnosti je veoma srećan period.

Venera tranzitira kroz Bik veći deo meseca, vašu jedanaestu kuću, koja vlada nadama, željama, društvenim grupama i načinom interakcije sa zajednicom. Ovo može da pomogne da se približite svojim dugoročnim ciljevima i planovima i donese prilike kroz prijateljstva. Venera u Biku je vrlo kompatibilan znak za vas, a vladar Bika je Venera, pa imate podršku obe planete obilja.

Venera ulazi u Blizance 24. aprila ili vašu dvanaestu kuću. Ovo može biti prilika da oslobodite negativne ili stare emotivne terete koji vas sputavaju. Uživaćete u vremenu provedenom u samoći, a ponekad može da ukaže i na tajni ljubavni interes. Očekujte sjajan mesec!

4. RIBE

Jupiter je direktan u vašoj petoj kući ovog meseca. Peta kuća se odnosi na romansu, pa ako ste slobodni, postoji velika šansa da će neko ući u vaš život tokom tranzita. Peta kuća takođe vlada zabavom, kreativnošću i decom. Imaćete priliku da pronađete romantičnu sreću, bilo da ste u vezi ili ne. Ako ste u vezi, godina može biti odlična, a prijateljstva mogu da se prodube.

Ako ste umetnički nastrojeni, ovo može da poboljša vaše sposobnosti i šanse za uspeh. Ovo je vreme kada treba da se zabavite i oslobodite svog unutrašnjeg deteta. Takođe je povoljan period za učitelje ili sve koji rade s decom, a ako planirate potomstvo, ovo je dobar period za to.

Venera u Biku je veoma kompatibilna sa vašim znakom i tranzitira kroz vašu treću kuću veći deo meseca, što je povoljno za komunikaciju, kratka putovanja, intelekt i svakodnevne aktivnosti. Vaša komunikacija biće bolja, a moguće je da provodite vreme van svog neposrednog okruženja ili porodice. Možete da razvijete lepe odnose sa komšijama i ovo je dobro vreme za druženje sa ljudima koji žive blizu vas.

Kada Venera uđe u Blizance 24. aprila, tranzitira kroz vašu četvrtu kuću, kuću doma i temelja. Možete da se preselite, napravite promene u domu, ugostite ljude ili jednostavno uživate u svom domu. Osećaćete udobnost i harmoniju kod kuće, što podržava emocionalnu stabilnost i ličnu sreću, čineći april 2026. izuzetno uspešnim mesecom.

