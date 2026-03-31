Bliži se Uskrs, a farbanje jaja je svakako omiljeni deo praznične tradicije u većini domova. Ipak, svake godine se susrećemo sa pitanjem koje mnogi postavljaju - kada je pravo vreme za kupovinu jaja?

Neka unutrašnja logika nam uvek govori: "Kupi ih u poslednjem trenutku, da budu što svežija". Ipak, verovali ili ne, to je najveća greška koju možete da napravite ako planirate da ih farbate.

Znate onaj užasan osećaj kad skuvate savršeno jaje, krenete da ga ljuštite, a pola belanceta ostane zalepljeno za ljusku? To se dešava upravo zato što su jaja previše sveža. Kod tek snesenih jaja, ona tanka unutrašnja opna se bukvalno zalepi za ljusku. Kako jaje malo "odstoji", ono kroz mikroskopske pore gubi malo vlage i prima vazduh, pa ljuštenje posle kuvanja postaje lako.

Zato je najbolje da jaja za Uskrs kupite barem nedelju dana ranije do dve, što znači da je već sada idealan momenat.

Ako se plašite da će se pokvariti do praznika, stvarno nemate razloga za brigu. Prema navodima Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država, jaja koja se čuvaju u frižideru, zadržavaju svežinu tri do pet nedelja. Dakle, imate i više nego dovoljno vremena.

Još jedan savet - kada ih kupite, ostavite ih u njihovoj originalnoj kartonskoj kutiji i gurnite ih negde dublje u frižider. Nemojte da ih ređate u vrata frižidera, jer to je mesto gde temperatura stalno skače gore-dole svaki put kad otvorite frižider, a jajima prija stabilna hladnoća.

Tako da, već u sledećoj kupovini možete da prebrinete taj deo posla. Na taj način možete da izbegnete i praznične gužve po marketima, a da ujedno imate i savršeno glatka jaja koja se ljušte u dva poteza.

