Samanta Brajant je tokom poslednjih nekoliko godina savladala mnoge prepreke na svom putu ka zdravlju, dokumentujući važne trenutke dok je gradila samopouzdanje i delila svoju priču na mrežama. Sada je spremna za novi izazov: izlaske.

U TikTok videu koji je postao viralan i sakupio preko 6,3 miliona pregleda, ova 38-godišnjakinja je podelila da se „nikada ni sa kim nije zabavljala“.

„Nikada nisam imala dečka. Ranije sam bila veoma krupna. Imala sam skoro 227 kilograma, a smršala sam 77 kilograma. Sa tim gubitkom težine došlo je i mnogo samopouzdanja i želje za stvarima za koje sam davno mislila da mi nisu dostižne, a izlasci su jedna od tih stvari“, iskreno je podelila.

Iako se „ljubila ranije“ kao tinejdžerka, napominjući da su to bili „mali poljupci, ništa skaredno ni sočno“, sada želi da sazna „kakav je osećaj biti voljen“.

„Želim da znam kako je to biti nečiji prioritet i želim da spoznam osećaj kada ti je do nekoga toliko stalo“, rekla je. „Jedan od mojih ciljeva bio je da ove godine odem na prvi sastanak, a ne znam kako se to radi. Pomalo je strašno jer sam bila odbijana kada bih ranije pokazala osećanja, i plaši me pomisao da ponovo istupim i to uradim. Ali vredi pokušati, zar ne?“

U videu, Brajant je priznala da je razmišljala o brzim sastancima (speed dating) kako bi stekla „naviku da razgovara sa nekim i naučila kako da vodi konverzaciju“.

„Ali veoma sam nervozna. Dvaput sam otišla na stranicu za prijavu i odustala. Zato mislim da ću to zapravo uraditi ako kažem vama“, podelila je sa pratiocima.

U komentarima su je podržale hiljade ljudi, a Samanta je za magazin PEOPLE izjavila da „nije očekivala da će toliko ljudi biti zainteresovano za njen nedostatak ljubavnog života“.

„Čak je i moja omiljena glumica, Viola Dejvis, lajkovala taj video! A Patriša Arket mi je čak ostavila reči ohrabrenja!“, kaže ona. Ekskluzivno za PEOPLE je otkrila da pokušava da „skupi hrabrost za speed dating“.

„Mislila sam da bi bilo dobro da probam nešto gde nema prevelikog pritiska, kako ne bih bila pod stresom ili previše anksiozna“, priznaje Brajant. „Ipak, još uvek to nisam uradila! Toliko sam nervozna da se plašim da ću otići i da se nikome neću svideti.“

Prijatelji i pratioci su je upozorili da se kloni aplikacija za upoznavanje, govoreći joj da je to „opasno i da bi je moglo dovesti u situacije za koje možda nije spremna“.

„Iskreno, osećam se veoma voljeno u svojoj zajednici na mrežama. Nedavno sam podelila da me je neko pozvao na sastanak dok sam bila u kupovini u tržnom centru i svi su bili uzbuđeni zbog mene i delili mi savete“, kaže ona. „Nikada me niko ranije nije pozvao na dejt, pa sam bila veoma trapava i odbila sam ga jer je došlo niotkuda, a ja sam toliki introvert i jednostavno sam se postidela.“

Njen cilj je da ode na speed-dating događaj do kraja aprila 2026. godine, a pratioce će obaveštavati o tome kako je prošlo.

(Kurir.rs/Večernji)