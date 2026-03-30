Marijana Tata (27) iz Njujorka u SAD imala je gotovo bezbrižan život i, kao što je to često kod mladih, svoje zdravlje je uzimala zdravo za gotovo. Međutim, nakon nekog vremena njeno telo počelo je da šalje signale koje je neko vreme ignorisala. Na kraju je morala da ode kod lekara i nakon hiljada potrošenih dolara ispostavilo se ono najgore, dijagnostikovan joj je rak debelog creva u četvrtom stadijumu.

Marijana je otišla na pregled nakon što joj se stomak neobično nadimao, a u toaletu se pojavila krv. Takođe je imala smanjen apetit, a na jajnicima joj se pojavila promena za koju je kasnije saznala da je metastaza.

„Osećala sam se otuđeno, kao da sam izvan sopstvenog tela“, priča Marijana o trenutku kada su lekari otkrili njenu tešku dijagnozu. „Bila sam prestravljena i stalno sam mislila da to ne može biti istina“, dodaje.Početni šok prerastao je u pokušaj prihvatanja stvarnosti. „Teško sam se mirila s tim i želela sam da cela situacija jednostavno nestane“, kaže iskreno Marijana.

„U jednom trenutku sam krivila sebe i pitala se da li sam to mogla da sprečim da sam više slušala svoje telo.“ Najveći strah ipak je dolazio iz drugog razloga: „Najviše sam se plašila da ću umreti.

Dvadesetsedmogodišnja žena shvata da će sada živeti sa bolešću koja je postala deo njene svakodnevice.

„Ignorisala sam upozoravajuće signale dok nije bilo prekasno sada ću sa rakom živeti do kraja života“, kaže Marijana.

Za Marijanu je život dobio novi ritam: lekarski pregledi, lečenje, analize i stalno razmišljanje o svakom signalu koji telo šalje. Njena priča upozorava druge da ne potcenjuju ni naizgled bezazlene simptome. Danas se bori ne samo sa bolešću, već i sa realnošću da zdravlje nije samo po sebi razumljivo i da se život može promeniti u trenu.