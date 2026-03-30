Pucanje jaja tokom kuvanja jedan je od najčešćih problema, posebno kada se pripremaju za farbanje za Vaskrs. Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih trikova koji to mogu sprečiti.

Temperatura je ključna

Hladna jaja mnogo češće pucaju kada dođu u kontakt sa toplom vodom. Zato je važno da ih pre kuvanja ne držite u frižideru, već da ih ostavite na sobnoj temperaturi.

Ako nemate vremena da čekate, potopite ih nakratko u toplu vodu kako bi se postepeno zagrejala.

Unutar jajeta nalaze se gasovi koji se zagrevanjem šire i vrše pritisak na ljusku, što dovodi do pucanja.

Jedan trik je da tankom iglom ili čiodom probušite mali otvor na jednom kraju jajeta, kako bi gas mogao da izađe.

Jaja moraju da budu na sobnoj temperaturi pre kuvanja Foto: GRUEV photography / Alamy / Profimedia

Ne pretrpavajte šerpu

Jaja stavljajte pažljivo i nemojte ih pretrpavati u posudi. Ako ih ima previše, sudaraće se tokom kuvanja i lakše će popucati.

Test svežine i dodatak soli

Svežinu jaja možete proveriti jednostavno:

Ako jaje potone, sveže je

Ako pluta, bolje ga ne koristiti

Dodavanje pola kašičice soli u vodu pomaže da se belance brže stegne i smanjuje šanse za pucanje.

Foto: Derek Phillips / Alamy / Profimedia

Nikad u kipuću vodu

Jedno od najvažnijih pravila je da nikada ne stavljate hladna jaja direktno u ključalu vodu. Stavite ih u hladnu vodu i zagrevajte postepeno na srednjoj temperaturi. Možete dodati i malo sirćeta, koje će pomoći da belance ne iscuri ako jaje ipak napukne.

Koliko dugo kuvati jaja

Kada voda provri, isključite šporet i ostavite jaja u vodi:

Pranična trpeza Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

3 minuta za rovita jaja

5 do 7 minuta za srednje kuvana

9 do 12 minuta za tvrdo kuvana

Hlađenje nakon kuvanja

Odmah nakon kuvanja prebacite jaja u hladnu vodu sa ledom. Dodajte malo soli kako bi se brže ohladila i lakše gulila.

Oljuštena jaja treba pojesti u roku od 24 sata, dok jaja u ljusci mogu da stoje duže u frižideru.

Za lakše ljuštenje, držite ih u frižideru 20 do 30 minuta nakon kuvanja.