Sofi-Mej Dikson, majka devojčice koja je sebi oduzela život nakon onlajn maltretiranja, našla se na udaru javnosti posle objava sa sahrane svoje ćerke. Njena ćerka Princes imala je samo 16 godina kada je preminula u februaru, a tragična priča potresla je mnoge.

Ipak, nakon sahrane održane pre nekoliko dana, usledila je nova lavina komentara na račun njene majke, influenserke koju na Instagramu prati oko 28 hiljada ljudi.

Godinama bila meta uvreda na internetu

Prema navodima stranih medija, Princes je godinama bila izložena uvredama i neželjenoj pažnji na toksičnim forumima i tračerskim sajtovima, među kojima se pominje i Tattle Life. Na tim platformama anonimni korisnici ostavljali su pogrdne komentare o njenom izgledu, telu i celokupnoj pojavi još od njene 14. godine.

Prvobitna meta napada bila je njena majka, a na jednom sajtu navodno je objavljeno više od 10.000 komentara o njoj i njenoj porodici. Kako piše Daily Mail, anonimni korisnici na toj stranici često komentarišu i šire tračeve o javnim ličnostima.

Porodica je i ranije bila u centru pažnje

Sofi-Mej Dikson je još 2014. godine prikazala luksuzan način života svoje porodice u emisiji Blinging Up Baby. Tada je izazvala brojne reakcije, posebno zbog tvrdnji da je svojim ćerkama, koje su tada imale četiri i dve godine, plaćala redovne tretmane lepote.

Kada se suočila sa jakim kritikama, povukla se sa pojedinih društvenih mreža. Međutim, pažnja i napadi nisu prestali, već su se vremenom usmerili i na njenu ćerku.

Objave sa sahrane izazvale žestoke reakcije

Tridesetdvogodišnja majka dve tinejdžerke nedavno je na društvenim mrežama podelila fotografije i snimke sa sahrane. Na jednoj od fotografija obučena je u belo, dok je glavu naslonila na kovčeg svoje ćerke.

Te objave izazvale su burne i podeljene reakcije. Mnogi su je kritikovali zbog toga što je tako intimne trenutke odlučila da podeli javno, a ona je na negativne komentare odgovorila na Instagramu i TikToku, poručivši da sadržaj nije objavila „zbog pregleda“, već zato što je želela da podeli „jedan vrlo poseban trenutak za mene“.

Potresna poruka majke

Uz crno-belu objavu, Sofi-Mej Dikson napisala je emotivnu poruku posvećenu ćerki:

„26. 3. 26. Dan kada sam poslednji put uspavala svoju bebu. Najteži oproštaj. Kako ikada prihvatiti poljubac svoje bebe poslednji put? Volim te, princezo. Voljena si iznad svih očekivanja. Vidimo se sledeći put u raju, devojko. Molim te, budi na vratima da me pozdraviš kada dođe moje vreme i pokaži mi sve oko sebe. Jako mi nedostaješ – ovaj nedostajući deo nikada neće biti popunjen. Uzela si deo mene kada si otišla.“

Oštri komentari ispod objave

Njena objava izazvala je i talas osuda, a pojedini korisnici društvenih mreža ostavljali su veoma grube komentare. Jedan od njih glasio je:

„Ovo mi je potpuno bizarno. Sećam se da sam sahranila svog partnera i jedva sam mogla da se obučem ili razgovaram sa bilo kim. Znam da svi tugujemo drugačije, ali vau, društvene mreže i taština su te stvarno obuzele. Ovo je stvarno čudno. Bila sam potpuno nedruštvena, jadna, apsolutno prazna zbrka.“

Video: Sahrana Ljiljane Jorgovanović