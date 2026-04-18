Slušaj vest

Prava tajna dugotrajnog čuvanja krije se u redovnoj kontroli, stabilnoj temperaturi i dobroj cirkulaciji vazduha. Kada ove stvari spojimo sa pravilnim dosušivanjem i pažljivim skladištenjem, naš beli luk može da traje mesecima, zadrži aromu i postane pouzdan saveznik u kuhinji – bez iznenadnog klijanja ili truljenja.

Zašto beli luk popusti baš usred zime

Beli luk deluje neuništivo, ali skladištenje ga brzo "slomi" kada se poklope tri stvari: previše vlage, pogrešna temperatura i sitna oštećenja na ovojnici. U vlažnom prostoru raste rizik od plesni i truleži. U toplijem ili nestabilnom prostoru glavica "misli" da je proleće i kreće klijanje, posebno u rasponu oko 5-18 °C. A kad pri vađenju potrgamo kožicu, kvar se širi brže nego što bismo želeli - jedna loša glavica može povući celu mrežu.

Četiri greške koje nam svake godine pojedu deo uroda

- Plastika i zatvorene kutije – zadržavaju kondenzat i stvaraju "mini-klimu" idealnu za kvarenje.

- Topla mesta u kući – blizina radijatora, sunčan prozor ili prostorija koja stalno menja temperaturu ubrzava klijanje.

- Vađenje u pogrešno vreme – prerano vađen beli luk se brže smežura, a prekasno vađen lakše puca i gubi zaštitnu ovojnicu.

- Bez redovne kontrole – ako mekana ili sumnjiva glavica ostane unutra, šteta se širi "tiho", iz nedelje u nedelju.

beli luk Foto: Aexander Romanov / Alamy / Profimedia

Plan u 6 koraka: od vrta do ostave

1. Ubrati u pravom trenutku – kad listovi jasno žute, ali se još ne raspadaju, ovojnica je dovoljno čvrsta.

2. Pažljivo iskopati – vile ili lopata, bez čupanja za stabljiku; zemlju samo lagano otresti, ne prati.

3. Curing (dosušivanje) – sušiti u senci i na promaji: najčešće 10-14 dana, a po potrebi i oko 3 nedelje, dok spoljne 2 ovojnice ne postanu suve i "hrskave".

4. Odrezati i očistiti bez preterivanja – kada je suvo, skratiti stabljike i korenje te skinuti samo prljave, labave spoljne slojeve.

5. Spremiti u prozračnu ambalažu – mreže, pletene kite, korpe, vreće od jute ili kartona; cilj je stalna cirkulacija vazduha.

6. Svaka 2-3 nedelje pregledati – sumnjive glavice odmah odvojiti i prve potrošiti; to je najjeftinije "osiguranje".

Mnogi priznaju da su, tek kada su sušenje belog luka shvatili ozbiljno, prestali su da se svake zime nerviraju. Sada mi je rutina jednostavna, a osećaj kada vide pune mreže u ostavi – jeste "mali kućni ponos" zbog kojeg se čovek nasmeje sam sebi.

Brojke koje čine razliku: temperatura i relativna vlaga

Ako želimo da beli luk traje mesecima, ključ je relativna vlagai stabilna hladnoća. Smernice za dugotrajno skladištenje navode oko -1 do 0 °C uz 60-70% vlage, uz dobru ventilaciju. U tim uslovima, prema tabelama za hortikulturne kulture, beli luk se može čuvati oko 6-7 meseci (u zavisnosti od sorte i protoka vazduha). Na „srednjim” temperaturama oko 5-18 °C klijanje se najbrže pokreće – zato mnoge ostave budu nezgodne: nisu ni dovoljno hladne ni dovoljno stabilne.

Koliko traje beli luk, u zavisnosti od uslova kod kuće

Beli luk na sobnoj temperaturi (20-30 °C i suvo) traje oko 1-2 meseca, ali vremenom omekša i gubi masu. Ako se čuva hladno (-1 do 0 °C) uz 60-70% vlage i ventilaciju, može trajati 6-7 meseci sa minimalnim gubicima.

U nestabilnim uslovima između 5-18 °C brže klija i češće se kvari.Mreže, korpe i pesak: suvo, prozračno i bez kondenzata

Čuvanje belog luka Foto: Profimedia

Prozračna ambalaža nije detalj, nego temelj

Mreže, pletene kite, korpe i vreće od jute/kartona pomažu jer smanjuju zadržavanje kondenzata, a time i rizik od plesni. Ako imamo veću količinu, može pomoći i suvi pesak: glavice se slože u potpuno suv pesak, lagano prekriju i drže u mraku.

Pesak "izravnava" promene vlage, a beli luk ne stoji mokar.

Beli luk u ulju: praktično, ali samo u frižideru

Beli luk u ulju je zgodan za kuvanje, ali ulje stvara anaerobne uslove i zato na sobnoj temperaturi nije bezbedno. Sigurnija navika je čuvati ga u frižideru na oko 4 °C ili niže i potrošiti u roku od 4 dana. Za duže čuvanje, bolja opcija je zamrzavanje. Čiste tegle i potpuno prekriveni čenovi pomažu higijeni, ali ne mogu zameniti nisku temperaturu i kratke rokove.

Na kraju, čuvanje belog luka nije trik nego rutina: dobar curing, prozračna ambalaža, stabilna temperatura i malo discipline sa pregledanjem. Kada to složimo, vaše skladištenje belog luka prestaje da bude lutrija, a beli luk ostaje aromatičan i čvrst kada nam najviše treba.

(Kurir.rs/Edukator Akademija Života)

