Slušaj vest

Mladi kupus, koji raste tik iznad zemlje, lako skuplja prljavštinu i insekte, zbog čega ga je pre upotrebe neophodno dobro oprati, a ne samo ukloniti spoljašnje listove.

Najpre se skidaju jedan do dva spoljašnja lista, a zatim se kupus seče na polovine ili četvrtine kako bi se proverilo da li u unutrašnjosti ima nečistoća. Nakon toga se potapa u vodu, pa ponovo ispira pod mlazom kako bi se sve temeljno očistilo. Ukoliko se pojave tvrdokorne nečistoće, mogu se ukloniti četkicom ili štapićem.

Foto: Zorana Jevtić

Važno je da se kupus ne pere odmah po kupovini, već neposredno pre pripreme, jer vlažan kupus brže propada u frižideru. Ako se koristi za salatu, potrebno ga je dobro osušiti pre rendanja. Najbolje ga je čuvati u komadu, neopranog, u frižideru, umotanog ili u kesi.

Kupus nije bezbedan za jelo kada promeni miris, boju ili teksturu, odnosno kada listovi postanu sluzavi. U tom slučaju ga treba baciti. Ukoliko ga ima više nego što može da se potroši, može se i zamrznuti, ali je tada pogodniji za kuvana jela jer nakon odmrzavanja gubi čvrstinu.

(Kurir.rs/Najžena)

