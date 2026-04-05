Ljubavna priča princeze Dajane i tadašnjeg princa Čarlsa sigurno nije jedna od najvećih i najglamuroznijih koje ste čuli. Prema nekim pisanjima, od početka su živeli u ljubavnom trouglu sa Kamilom Parker Bouls, sadašnjom kraljicom.

Kako će se kasnije potvrditi kroz Dajanine intervjue, od početka veze je imala osećaj da nešto nije u redu, a dan kraljevskog venčanja 29. jula 1981. godine je nazivala "najgorim danom u svom životu".

A ništa manje neromantična i netipična nije bila i njihova veridba. Bila je veoma iznenađena.

Kada je princ Čarls pozvao Dajanu Spenser i rekao joj: "Moram nešto važno da te pitam", Dajana je predosećala šta je u pitanju. Ona je u tom trenutku celu noć "sedela" sa svojim prijateljima i pomislila: "Bože, šta ću da radim".

Princeza Dajana u venčanici Foto: PA, PA Images / Alamy / Profimedia

- Instinkt kod žene vam govori šta je to - rekla je kasnije Endru Nortonu, koji je napisao knjigu "Dajana: Njena ispovest"

Narednog dana je stigla u Vindzor oko 17 časova, a Čarls joj je rekao: "Mnogo si mi nedostajala". Bio je ranije u Klostersu, švajcarskom planinskom selu pa se nisu videli neko vreme.

- Ali nikada nije bilo ničeg taktilnog u vezi sa njim- nastavila je Dajana.

- Bilo je izvanredno, ali nisam imala ništa na šta bih se mogla osloniti jer nikada nisam imala dečka. Uvek sam ih držala podalje, mislila sam da su svi problematični – i nisam mogla to emocionalno da podnesem.-

A onda je Čarls postavio čuveno pitanje: "Hoćeš li da se udaš za mene?".

Princeza Danaja i tadašnji princ Čarlas Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Dajana je pomislila da je u pitanju šala i prasnula je u smeh.

- Mislim da su to verovatno bili samo njeni živci. Nije mislila da je to romantična prosidba, ali je dobila ponudu- rekla je svojevremeno urednica magazina Majesty Ingrid Sjuard.

Potom se okrenula ka Čarlsu, nasmejala i jednostavno odgovorila: "Da, u redu."

- Nije to očekivala, bila je iznenađena. Princ Čarls je nije uzeo u naručje, nije je zagrlio, nije učinio ništa od onoga što radiš kada predlažeš brak nekome koga voliš... Pozvao je svoju mamu, samo da bi joj rekao: "Eto, uradio sam to, zamolila si me da se oženim, i uradiću to" - istakao je kraljevski biograf Kristofer Vilson.

Kako je kasnije Dajana ispričala, Čarls je bio veoma ozbiljan.

Princ Čarls i princeza Dajana Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

- Svesna si da ćeš jednog dana biti kraljica - rekao joj je ubrzo, a ona je pomislila da nikad neće biti kraljica, ali će imati tešku ulogu.

Ali je klimnula glavom i rekla mu da ga mnogo voli, a on je izgovorio reči koje će kasnije izgovoriti tokom njihovog intervjua povodom veridbe, a koje će je zaboleti:

- Šta god ljubav značila -

Međutim, u vreme kad je zaprosio, Dajana je "mislila da je sve to sjajno" i da je mislio ozbiljno.

- U svojoj nezrelosti, koja je bila ogromna, mislila sam da je jako zaljubljen u mene, što je i bio slučaj, ali je uvek imao neku vrstu zaljubljenog pogleda oko sebe, gledajući unazad, ali to nije bio onaj iskreni izraz- dodala je.

Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Dajana se vratila u svoj stan i rekla prijateljicama da ju je Čarls zaprosio, a one su „vrištale i urlale", a potom su otišle da se voze po Londonu i otkriju njihovu tajnu.

Kada je sutradan ispričala roditeljima, bili su oduševljeni, a njen brat nije mogao da veruje šta se dešava.

- Zaljubili smo se postepeno. Nije bilo baš dramatično. Jedan treptaj i sve bi nestalo.- pričala je kasnije Dajana.

