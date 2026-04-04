Srećom, toliko je tehnika da možete da odaberete koju god želite po sopstvenom izboru. Da li ste za jednobojna jaja, ona bojena u lukovini, pirinčem ili za neka sasvim treća, na vama je. Ako volite da eksperimentišete, danas vam predstavljamo kako se farbaju jaja šlagom . Bez mnogo muke i sa veoma sastojaka, dobićete savršena šarena jaja.

Za farbanje je najbolje da koristite bela jaja jer će ona bolje primiti boju. Pre kuvanja ih obrišite sirćetom,a kada ih obarite, ostavite ih da se osuše. Potom umutite šlag i sipajte ga u neku dublju posudu. U nju takođe sipajte i tečne boje po izboru i čačkalicom napravite šare. Potom jaja uvaljajte u šlag i ostavite ih da odstoje tako 15 minuta. Onda ih izvadite iz šlaga, stavite pod mlaz vode kako biste isprali šlag i odložite na ubrus da se osuše. Na kraju ih premažite uljem i vaša predivna uskršnja jaja su spremna za takmičenje u kucanju.