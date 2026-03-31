Farbanje jajaza Vaskrs više nije samo lukovina i klasična crvena. Poslednjih godina, sve više se vraćamo prirodnim metodama, ali sa malim twistom, i tu se čaj izdvojio kao jedno od najzanimljivijih rešenja.Ne samo da je potpuno prirodan, već daje suptilne, elegantne nijanse koje izgledaju kao da ste ih kupili u nekoj skandinavskoj radnji, a ne napravili kod kuće.

Kako čaj menja način na koji farbamo jaja

Za razliku od intenzivnih boja na koje smo navikli, farbanje čajem daje prigušene, sofisticirane tonove. To su ona jaja koja ne “vrište” bojom, ali izgledaju skuplje i promišljenije. U zavisnosti od vrste čaja i kombinacija koje koristite, možete dobiti čitavu paletu nijansi.

Crni čaj u kombinaciji sa sokom od cvekle daje nežnu roze nijansu, dok spoj crnog čaja i soka od grožđa ide ka dubljoj, ljubičastoj. Ako želite jarko žutu, japanski zeleni čaj, poput senče, daje čist i svetao ton, dok kamilica ide u blažu, pastelnu varijantu.

Za one koji vole hladnije tonove, kombinacija čaja od šipka i hibiskusa daje sivkaste nijanse, a crni čaj uz dodatak izgnječenih borovnica može povući na plavo. Roibos uz malo kurkume daje toplu narandžastu, dok klasičan crni čaj ostaje najpouzdaniji za braon tonove.

Čaj od hibiskusa Foto: Elena Hramova / Alamy / Profimedia

Proces koji traži strpljenje, ali daje rezultat

Priprema je jednostavna, ali zahteva malo više vremena. U proključalu vodu dodaje se čaj i ostavlja da odstoji desetak minuta kako bi se izvukao maksimalan pigment. Nakon toga se procedi, doda se kašika sirćeta i sve se lagano promeša.

Kuvana jaja se pažljivo spuštaju u ohlađen čaj i ostavljaju da odstoje, idealno preko noći u frižideru. Upravo to stajanje pravi razliku, jer omogućava boji da se ravnomerno uhvati i produbi.

Kada ih izvadite, važno je da ih ne trljate. Samo ih lagano osušite, jer se boja kod prirodnih tehnika ne "zaključava" kao kod kupovnih farbi.

Ono što ovu metodu izdvaja jeste to što rezultat nikada nije potpuno isti. Svako jaje dobije svoju nijansu, svoju teksturu i mali nesavršeni detalj koji ga čini lepšim nego da je savršeno

