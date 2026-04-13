Svi znamo osećaj strepnje kada dođe vreme za čišćenje filtera mašine za veš. Obično, taj rutinski zadatak neizbežno završi sa malom poplavom u kupatilu, a iza sebe ostavimo mokre peškire i frustraciju. Ipak, jedna žena otkrila je trik koji sve olakšava i izazvala je lavinu oduševljenih komentara.

Stručnjaci savetuju da se ovaj deo veš mašine čisti na svakih jedan do tri meseca. Zanemarivanje ovog zadatka dovodi do nakupljanja prljavštine, stvaranja neprijatnih mirisa koji se prenose na veš, pa čak i do lošijeg rada same mašine. Problem je, naravno, u zaostaloj vodi koja se akumulira u filteru i koja, po otvaranju poklopca, obavezno iscuri.

Većina ljudi pribegava starim metodama, podmetanju peškira, ali retko kada to prođe bez bar malo prolivene tečnosti.

Spasonosno rešenje - pelena

Indi, popularna influenserka koja se na TikTok-u predstavlja profilom @lifebytheparsons, poznata je po svojim praktičnim savetima za domaćinstvo i porodični život. U snimku koji je nedavno objavila, pokazala je kako čisti i filter svoje veš mašine. Iako je mašina bila relativno nova, primetila je blage neprijatne mirise, što je bio jasan znak da je čišćenje neophodno.

Pre nego što je uopšte dodirnula poklopac filtera, Indi je jednostavno postavila otvorenu dečju pelenu direktno ispod otvora. Kada je odvrnula čep, pelena je momentalno upila svu tečnost koja je iscurila. Suv pod, bez mrlja, brisanja i stresa.

"Ovaj trik s pelenom je genijalan! Je l' stvarno uspelo? Ja svaki put napravim potop u kupatilu kad čistim mašinu", "Prvi put sam ovo uradila! Uspelo je!", "Svaka čast, trik s pelenom je zaista fantastičan", "Odlična ideja", pisali su mnogi.

