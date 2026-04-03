Postoje trenuci kad nas nečiji postupci pogode jače nego što smo spremni da priznamo - nepravda, uvreda ili razočaranje ostanu da odzvanjaju u nama, dok spolja biramo da ćutimo. U svetu u kom se često očekuje brza reakcija i glasno "uzvraćanje", takva tišina može delovati kao slabost ili povlačenje. Ali šta ako je upravo suprotno? Šta ako je ćutanje ponekad najpromišljeniji odgovor koji imamo?

Čuveni ruski psihoterapeut Mihail Litvak smatra da u trenucima kad nas neko uvredi ne bi trebalo da uzvratimo istom merom. Umesto da reagujemo impulsivno i produbimo sukob, trebalo bi da držimo kontrolu nad sobom, situacijom i sopstvenom energijom, odnosno da zastanemo, sagledamo situaciju i odlučimo kako želimo dalje. Upravo u toj pauzi, između uvrede i odgovora, krije se prostor u kom gradimo svoju snagu i menjamo tok odnosa, ali i sopstvenog života. Litvak ističe da ćutanje nije praznina, već radnja koja donosi teže posledice od svađe.

Psihoterapeut Mihail Litvak otkrio kako je najbolje reagovati na uvredu Foto: Profimedia

Tišina je strategija, a ne poraz

Kad osoba ne reaguje na provokaciju, ona ne "proguta" uvredu, već sprečava eskalaciju sukoba. Spolja, ovo izgleda kao ustupak, ali u stvarnosti je to preuzimanje kontrole nad situacijom. Emocionalna reakcija je najočekivanija i najpogodnija za onoga ko vas je povredio, a njen nedostatak mu, slikovito rečeno, izvlači tepih ispod nogu. Važno je razumeti razliku između potiskivanja i svesnog izbora. Ako ljutnja tinja u vama, a vi ćutite, to je recept za unutrašnju napetost. Međutim, ako svesno odlučite da se ne upuštate u igru, to je zreo stav.

Šta se dešava unutra kada "izdržite"

Svako ogorčenje je znak. Ono otkriva gde su prekršene lične granice i šta vam je zaista važno. Ignorisanje ovog signala može dovesti do gubitka veze sa samim sobom, ali njegovo razumevanje zapravo može ojačati vašu unutrašnju snagu. Psihoterapeut Litvak naglašava da su emocije samo informacija, a ne naredba za delovanje. Osoba koja može da "pročita" njihovu reakciju stiče prednost. Oni ne reaguju automatski, već biraju kako će postupiti.

Greška koju mnogi ljudi prave

Najčešći problem je pokušaj opravdavanja sebe pred onima koji u početku nisu voljni da razumeju. U ovom trenutku, energija se ne troši na rešavanje situacije, već na besmislenu borbu za priznanje. Mnogo je produktivnije preusmeriti fokus. Jer, fokusiranje na one koji vas podržavaju pruža više resursa nego pokušaj dokazivanja vaše istine onima koji je neće prihvatiti. Ovo nije povlačenje, već preraspodela moći.

Moć koja nije odmah vidljiva

Smireno reagovanje na agresiju se samo na prvi pogled doživljava kao slabost. Vremenom se gradi poštovanje i otpornost. Osoba koja se ne zanosi tuđim emocijama održava svoju poziciju i ne gubi kontrolu. Odbijanje trenutne reakcije uvek je znak snage. To pokazuje da niste kontrolisani spolja i da sami birate gde ćete usmeriti svoju energiju.

Litvakova glavna ideja je jednostavna: najbolja "odmazda" je sopstvena stabilnost i miran život. Postoji mnogo načina da se odgovori na uvredu, ali izbegavanje reakcije je ponekad najefikasniji potez. Svaka situacija u kojoj se obuzdavate stvara novu stvarnost. Ili postajete zavisni od tuđih postupaka ili počinjete da kontrolišete svoje reakcije. I upravo taj izbor određuje kako sebe doživljavate u budućnosti.

(Kurir.rs/Žena)

