Sada nije toliko teško biti kreativan jer je internet preplavljen raznoraznim savetima i proverenim iskustvima koja zaista funkcionišu. Ako tražite jednostavan i jeftin način da osvežite dnevnu sobu ili vam treba još jedna komodica, ovaj video će vam sigurno biti od pomoći.

Za početak, biće vam potrebne dve kutije za hleb. Spojite ih unutrašnjim stranama koristeći selotejp, a zatim učvrstite lepljenjem za dodatnu stabilnost. Kada se konstrukcija slegne, ofarbajte spoljašnje strane bojom po vašem izboru, birajte nijanse koje se uklapaju u enterijer ili se poigrajte kontrastima kako biste dobili efektan detalj.

Nakon što se boja osuši, dodajte tri nogara ili neki oblik postolja po vašoj želji. Možete koristiti drvene nogare, metalne ili čak reciklirane materijale za još kreativniji izgled. Kada je sve spremno, postavite komodicu na željeno mesto u sobi i vaša praktična i unikatna komodica je gotova.

Kutije za hleb možete pronaći u poznatim prodavnicama po ceni od oko 2.000 dinara po komadu, što znači da će vas ova komodica koštati svega 4.000 dinara – znatno jeftinije od klasične kupovine nameštaja, a uz to imate i zadovoljstvo što ste sami napravili komad po svojoj meri.

Ovaj jednostavan DIY projekat je idealan i za početnike, ali i za one koji vole da daju lični pečat svom prostoru. Pored praktične funkcije, komodica će uneti i dozu kreativnosti i topline u svaki kutak vašeg doma.

