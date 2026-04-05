Dok se suočavaju s osećajem gubitka sigurnosti i ljubavi, sve je jasnije da se potrebe muškaraca i žena često razilaze: jedni tragaju za uzbuđenjem i slobodom, dok druge traže stabilnost, vernost i dugoročnu zaštitu.

Mnoge žene ne znaju kako postati žena koju muškarci neće napustiti, pa često čine velike greške i slušaju besmislene savete koji su danas lako dostupni. U situacijama kada je veza zapala u veliku krizu, često nema načina da se spasi. Nikakvi saveti ili savršen izgled neće pomoći da zadržite muškarca koji želi da ode.

Psiholog Mihail Labkovski je tokom jednog predavanja govorio o ženama koje muškarci ne napuštaju. Istakao je da muškarci ne napuštaju žene koje su nezavisne, samopouzdane, koje imaju zdravo samopoštovanje i zdravu psihu.

Labkovski naglašava da se mentalno zdrava osoba u svakoj vezi ponaša kao zdrava osoba. Mentalno zdrava žena ne komplikuje stvari, ne sumnja, nema skrivene namere, ne izmišlja i ne misli o drugim muškarcima. Postoje tri vrlo važne stvari na koje bi svaka žena trebala obratiti pažnju ako želi biti žena koju muškarac neće napustiti.

Ne gunđa zbog svake sitnice

Žena ne treba da se ljuti na muškarca zbog svake sitnice. Komuniciranje i sklapanje dogovora postaje izuzetno teško s osobom koja uvek prigovara i ljuti se zbog svake sitnice.

Ne pristaje na kompromise

Žena koju muškarci ne ostavljaju ne pristaje na kompromise. Živi život onako kako želi, prema vlastitim željama, i ne prilagođava se nikome.

Voli sebe

Žena s zdravom psihom voli sebe više od muškarca. Ako ne volite sebe dovoljno, kako možete voleti nekoga drugog? Razmislite o tome koliko volite sebe i počnite da pružate ljubav sebi što pre.

