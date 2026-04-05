Gde je najbolje čuvati novac i lične stvari na putovanjima

Zaposleni naaerodromu upozoravaju da vezivanje šarenih vrpci za kofer, iako pomaže da ga lakše prepoznate, može napraviti ozbiljne probleme tokom transporta prtljaga.

Takvi dodaci mogu ometati automatske sisteme za skeniranje, pa se torba izdvaja za ručnu obradu i postoji rizik da ne stigne na let. Takođe, vrpce i slični predmeti mogu da se zaglave u pokretnim trakama i izazvati kašnjenja.

Avio-kompanije sve više gube prtljag, putnicima stižu koferi oštećeni i bez stvari

Problem mogu biti i stare nalepnice sa ranijih putovanja, jer zbunjuju skenere i mogu dovesti do pogrešnog usmeravanja prtljaga.

Kao bolja rešenja preporučuju se kaiševi za kofere, upadljive nalepnice ili zaštitne navlake u jarkim bojama, koje olakšavaju prepoznavanje i štite kofer. Takođe se savetuje izbegavanje crnih kofera, jer su najčešći i najteže ih je pronaći ako se izgube.

VIDEO: Napušteni koferi