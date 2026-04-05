Uklanjanje mrlja od vode i kamenca u kupatilu često može biti naporan posao, posebno kada su u pitanju slavine i tuševi koji brzo gube sjaj. Ipak, postoji jednostavan trik koji ne zahteva specijalna sredstva za čišćenje, a sve češće osvaja društvene mreže.

Naime, sve popularniji metod ribanja kupatila podrazumeva korišćenje običnog papira za pečenje. Uklanjanje tvrdokorne mrlje od vode u tuš kabini i na metalnim površinama, a gotovo niko nikad nije ni pomislio na ovu njegovu funkciju. Ipak, onaj ko se toga dosetio, podelio je sa svetom putem mreža i nema sumnje da sve više ljudi u svoje ormariće za čišćenje toaleta polako uvrštava i papir za pečenje.

Sloj kojim je papir premazan pravi razliku

Prema rečima stručnjaka za čišćenje, ova metoda zaista funkcioniše zahvaljujući posebnom sloju kojim je papir za pečenje premazan. Tvrde mrlje od vode nastaju usled taloženja minerala na površinama, dok papir za pečenje sadrži parafinski vosak ili silikon koji odbijaju vlagu.

Brisanje kupatila papirom za pečenje Foto: Mariya Lvova / Alamy / Profimedia

Upravo taj sloj ostavlja nevidljivi zaštitni film koji ne samo da pomaže u uklanjanju mrlja, već i sprečava zadržavanje vode i otisaka prstiju, čime površine duže ostaju čiste i sjajne.

Jednostavna upotreba

Postupak je vrlo jednostavan. Najpre je potrebno ukloniti naslage sapuna uz pomoć klasičnog sredstva za čišćenje kupatila, jer papir za pečenje neće biti efikasan ako su te nečistoće i dalje prisutne. Nakon toga, uzmite komad papira, blago ga zgužvajte i njime istrljajte površinu dok ne postane čista i blistava.

Iako deluje kao još jedan viralni trik sa interneta, ovaj metod se pokazao kao brzo, praktično i efikasno rešenje za uklanjanje mrlja od vode. Ako tražite jednostavan način da vaše kupatilo ponovo zablista, možda je upravo papir za pečenje pravo rešenje.

(Kurir.rs/ Blic žena)

