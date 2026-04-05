Slušaj vest

Ako prvo što vidite kada uđete u nečiju kuću jeste gomila cipela na podu i hodnik pun jakni, prema feng šuiju, privlačite bolest, loše odnose i poteškoće u ostvarivanju svojih ciljeva.

U feng šui tradiciji se veruje da ako ostavite cipele na otvorenom u hodniku, u svoj dom unosite spoljnu energiju ulice koja loše utiče na vas. Zato je najbolje da obuću držite van kuće (stana) ili skrivenu i uredno odloženu u ormaru za cipele.

Haos ispred vrata Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Isto tako, veruje se da cipele treba prvo očistiti čim uđete u kuću, a zatim ih odložiti u ormar za cipele koji treba stoji ispred kuće ili u skrivenom kutku predsoblja.

Svaki nered u feng šuiju predstavlja energetsku blokadu i magnet za lošu energiju. Zato se preporučuje da cipele i jakne sklonite u ormare i tako napravite slobodan protok energije kroz svoj dom.

(Kurir.rs/Alo)

